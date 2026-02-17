Με νίκη συνέχισε η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας

Το μεγάλο άγχος για την νίκη και την διατήρηση του αήττητου για τους παίκτες της Ακαδημίας των Σπορ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η φιλοξενούμενη ομάδα έπαιζε τις όποιες μαθηματικές ελπίδες είχε για να διεκδικήσει την άνοδο στην Α2 εθνική κατηγορία, ήταν οι δύο παράγοντες που έπαιξαν ρόλο για το αποτέλεσμα του αγώνα.

Η ομάδα της Πάτρας πήρε την νίκη που επιζητούσε, έχοντας μια διαφορά στο σκορ σε όλον τον αγώνα από 2-3 γκολ, ενώ στο τελευταίο 10λεπτο του παιχνιδιού έδειξε στοιχεία ώριμης ομάδας που ήξερε τι ζητούσε στον αγώνα.

Σε μεγάλη μέρα βρέθηκε ο τερματοφύλακας Ανδρέας Αποστόλου καθώς και ο Κώστας Βασιλειάδης που ήταν τόσο εκτελεστικός όσο και διοργανωτικός.

Ακαδημία των Σπορ των Σπορ Πάτρας – Ασπρόπυργος= 28-25 (ημ. 16-14).

Τα 5λεπτα: 3-2, 8-6, 10-10,1 2-12, 14-13, 16-14 (ημ), 18-17, 20-17, 22-21, 23-21, 25-22, 28-25.

Οι 2λεπτες αποβολές: 4 – 3. Τα πέναλτι: 1/1 – 6/3.

Διαιτήτευσαν οι: Βαγγελτζίκης-Τσάμος.

Ο προπονητής των πρασίνων Γιάννης Παπαγιαννόπουλος δήλωσε: "ο αγώνας είχε ιδιαιτερότητες και έπρεπε να διαχειριστώ ορισμένους παίκτες μου όπως εγώ έκρινα για τον συγκεκριμένο αγώνα και μόνον. Τα καταφέραμε, πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε και αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στους αθλητές μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που κατέκλεισαν το Κουκούλι και ήταν ιδιαίτεροι εκδηλωτικοί ωθώντας τα παιδιά στην νίκη …".

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Γιάννης Παπαγιαννόπουλος): Σαρικάς, Σπανός, Κολιούλης 3, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 3, Γεωργίου 3, Μακρυδάκης, Σκόνδρας, Ιωαν. Γιαννακούρας 1, M. Tallon 3, Αϊβάζης, Αργυρός, Βασιλειάδης 10, Σμυρνιώτης 1, Αγγ. Γιαννακούρας, Αποστόλου, Τυφτικίδης 4.

ΕΧΑΣΑΝ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Πάρα πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν τα κορίτσια της Βάσως Βουκελάτου απέναντι στον Ολυμπιακό Πειραιώς, σε συνέχεια των τελευταίων αγώνων στο πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών χάντμπολ.

Παρότι έπαιζαν με αρκετές ελλείψεις, με πιεστική άμυνα μπόρεσαν και στάθηκαν απέναντι στις παίκτριες του Ολυμπιακού, που βρίσκεται στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα και θα διεκδικήσει την άνοδο στην Α1 εθνική κατηγορία γυναικών.

Ακαδημία των Σπορ Πάτρας – Ολυμπιακός.Σ.Φ.Π. = 27-34 (ημ. 8-14).

Τα 5λεπτα: 2-1, 4-7, 5-7, 5-10, 6-11, 8-14 (ημ.), 9-17, 11-20, 17-24, 19-28, 23-31, 27-34.

Οι 2λεπτες αποβολές: 3 – 2. Τα πέναλτι: 6/7 - 2/3.

Διαιτήτευσαν οι: Βαγγελτζίκης – Τσάμος.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΑΤΡΑΣ (Βασιλική Βουκελάτου): Παπαγιαννοπούλου 1, Αποστολοπούλου, Ρούπα, Γρ. Γεωργίου 2, Ελ. Γεωργίου 4, Χριστοπούλου, Λιβάνη, Κουτελιέρη, Λούη 6, Τσαγκαράτου 14, Τσινιά, Ρώση.