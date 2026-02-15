Γ' Εθνική: Νίκη της Θύελλας, έμειναν στο μηδέν Παναχαϊκή - Παναιγιιάλειος

Για την ισοπαλία κατέβηκε στην Κόρινθο η Παναχαϊκή και κατάφερε να την πάρει (0-0), παρότι οι γηπεδούχοι πίεσαν και είχαν κάποιες φάσεις για να σκοράρουν.

Παναχαϊκή (Σπ. Αντωνόπουλος – Φ. Σχοινάς): Τσιρίνης, Μούλας, Κατσαϊτης, Αγουρίδης, Σμπόρας, Βερβίτας (62’ Παπαευθυμίου, 89’ Τσεκούρας), Γερολυμάτος, Συρμής (74’ Ντούνης), Γασπαρινάτος, Ορτέντζιος (74’ Καντάς), Πετράτος.

* Με δύο γκολ στο β’ ημίχρονο, η Θύελλα Πατρών επικράτησε με 2-0 του Ερμή Μελιγούς και αύξησε τις ελπίδες της για παραμονή, καθώς μείωσε τη διαφορά της από την Παναχαϊκή στον έναν βαθμό.

* Ο Παναιγιάλειος μπλόκαρε κόντρα στο Λουτράκι και άφησε δύο βαθμούς στο Αίγιο (0-0).

Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο:

ΠΑΣ Πύργος – Πανθουριακός 2-0 (14′ Μπούζας, 62′ Μακρής πέν.)

Ζάκυνθος – Πανγυθεατικός 8-0 (12′ Λαζαρίδης, 15′ , 23΄Κουλούσιας, 33′, 69΄ Μούντριχας, 48′ Αναστασόπουλος, 52′ Μπαστακός, 80′ Νικολακόπουλος)

Κόρινθος – Παναχαϊκή 0-0

Παναιγιάλειος – Α.Ο. Λουτράκι 0-0 (28΄χαμένο πέναλτι Μπουρλάκης)

Μιλτιάδης – Πέλοπας Κιάτου 0-0

Θύελλα Πατρών – Ερμής Μελιγούς 2-0 (50΄Πιστικός, 79΄Κατριβέσης)



Επόμενη 21η αγωνιστική – ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2 (λόγω Αποκριάς(

Πέλοπας Κιάτου – ΠΑΣ Πύργος

Πανθουριακός – Ζάκυνθος

Ερμής Μελιγούς – Παναιγιάλειος

ΑΟ Λουτράκι – Κόρινθος

Θύελλα Πατρών – Μιλτιάδης

Πανγυθεατικός – Παναχαϊκή

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά

1. ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ 50 20 16 2 2 40 7

2. Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 46 20 14 4 2 42 11

3. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 46 20 14 4 2 35 13

4. Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 31 20 9 4 7 30 21

5. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 29 20 9 2 9 20 26

6. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 28 20 7 7 6 33 30

7. Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 28 20 8 4 8 18 16

8. Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ 25 20 6 7 7 24 23

9. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 21 20 5 6 9 23 26

10. ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ 20 20 5 5 10 19 27

11. ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ 9 20 2 3 15 11 35

12. ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. 2 20 0 2 18 8 68

Παναχαϊκή: Τα φετινά αποτελέσματα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ

Γ’ Εθνική 20 5-6-9 23-26

Κύπελλο Ερασ. 1 0-0-1 1-2

Κύπελλο ΕΠΣΑ 2 2-0-0 10-0

Σύνολο 23 7-6-10 34-28

* Δηλαδή στις πανελλήνιες διοργανώσεις και σε 21 επίσημα ματς η Παναχαϊκή έχει μόλις 5 νίκες...

Η Β' ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Θυμιζουμε: Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του Πρωταθλήματος, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 1 έως 6 θα συμμετάσχουν σε ένα Ειδικό Πρωτάθλημα αγωνιζόμενοι ξανά με τις ομάδες του Ομίλου τους σε 5 αγωνιστικές (5 μονοί αγώνες, 3 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης). Στο Ειδικό Πρωτάθλημα των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 1-6 θα μεταφέρονται οι βαθμοί που θα έχουν συγκεντρώσει όλες οι ομάδες στην 1η φάση του Πρωταθλήματος.

Α) Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις τρεις (3) πρώτες θέσεις στους Ομίλους 1,2 και 3 καθώς και η καλύτερη 2η ομάδα των ως άνω Ομίλων, θα σχηματίσουν έναν Όμιλο τεσσάρων (4) ομάδων και θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες (6 αγώνες, 3 εντός έδρας και 3 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης), χωρίς να μεταφέρονται οι βαθμοί που έχουν συγκεντρωθεί στην 1η και 2η φάση του Πρωταθλήματος.

Η καλύτερη δεύτερη (2η) ομάδα θα προκύπτει από την ειδική βαθμολογία και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνονται ως κριτήρια οι περιπτώσεις iii, iv και v της παραγράφου 5 του Άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις πρώτες δυο (2) θέσεις (1η και 2η ) του Ομίλου θα προβιβαστούν στην ανώτερη κατηγορία Β)

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις τρεις (3) πρώτες θέσεις στους Ομίλους 4,5 και 6 καθώς και η καλύτερη 2η ομάδα των ως άνω Ομίλων, θα σχηματίσουν έναν Όμιλο τεσσάρων (4) ομάδων και θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες (6 αγώνες, 3 εντός έδρας και 3 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης), χωρίς να μεταφέρονται οι βαθμοί που έχουν συγκεντρωθεί στην 1η και 2η φάση του Πρωταθλήματος. Η καλύτερη δεύτερη (2η) ομάδα θα προκύπτει από την ειδική βαθμολογία και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνονται ως κριτήρια οι περιπτώσεις iii, iv και v της παραγράφου 5 του Άρθρου 20 του Κ.Α.Π.. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις πρώτες δυο (2) θέσεις (1η και 2η ) του Ομίλου θα προβιβαστούν στην ανώτερη κατηγορία

Συνολικά από τους 2 Ομίλους της 3ης φάσης θα προβιβαστούν τέσσερις (4) ομάδες στην ανώτερη κατηγορία (Superleague 2 αγωνιστικής περιόδου 2026-2027).

Υποβιβασμός στην κατώτερη κατηγορία (τοπικό Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.)

Από την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, θα υποβιβάζονται απευθείας στα τοπικά πρωταθλήματα των Ε.Π.Σ. δεκαοχτώ (18) ομάδες.

Ειδικό Πρωτάθλημα με την συμμετοχή των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 7 έως 12 μετά την λήξη της 1ης φάσης στον 1ο, 2ο και 3ο Όμιλο

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του Πρωταθλήματος, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 7 έως 12 στον 1ο , 2ο και 3ο Όμιλο, θα συμμετάσχουν σε ένα Ειδικό Πρωτάθλημα στον κάθε έναν από τους ως άνω Ομίλους, αγωνιζόμενοι ξανά με τις ομάδες του Ομίλου τους σε 5 αγωνιστικές (5 μονοί αγώνες, 3 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης).

Ειδικό Πρωτάθλημα με την συμμετοχή των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 7 έως 12 μετά την λήξη της 1ης φάσης στον 4ο, 5ο και 6ο Όμιλο

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του Πρωταθλήματος, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 7 έως 12 στον 4ο, 5ο και 6ο Όμιλο, θα συμμετάσχουν σε ένα Ειδικό Πρωτάθλημα στον κάθε έναν από τους ως άνω Ομίλους, αγωνιζόμενοι ξανά με τις ομάδες του Ομίλου τους σε 5 αγωνιστικές (5 μονοί αγώνες , 3 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης). Οι ομάδες που θα καταλαμβάνουν τις τρείς (3) τελευταίες θέσεις (10η ,11η και 12η ) σε κάθε Όμιλο θα υποβιβάζονται στην κατώτερη κατηγορία (τοπικό Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.) Στο Ειδικό Πρωτάθλημα των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 7 – 12 θα μεταφέρονται οι βαθμοί που θα έχουν συγκεντρώσει όλες οι ομάδες στην 1η φάση του Πρωταθλήματος.