4ος διεθνής ημιμαραθώνιος Πάτρας: Προνομιακές εγγραφές

Η αντίστροφη μέτρηση για τις early bird εγγραφές του 4ου Διεθνή Ημιμαραθώνιου Πάτρας έχει ξεκινήσει.

Απομένουν μόνο λίγες ημέρες για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας σε μειωμένη τιμή και να γίνετε μέρος της μεγαλύτερης δρομικής διοργάνωσης της πόλης.

Οι προνομιακές τιμές ισχύουν έως και την Κυριακή 15/2. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι εγγραφές θα συνεχιστούν με αναπροσαρμοσμένο κόστος συμμετοχής.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει διαδρομές για κάθε επίπεδο και ηλικία:

21 χλμ.Ημιμαραθώνιος 10 χλμ.5 χλμ.1 χλμ. Παιδικός Αγώνας με δωρεαν συμμετοχή

Είτε προετοιμάζεστε για νέο προσωπικό ρεκόρ είτε επιθυμείτε να ζήσετε την εμπειρία ενός άρτια οργανωμένου δρομικού γεγονότος, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να δηλώσετε συμμετοχή.

Ο Ημιμαραθώνιος Πάτρας αποτελεί μια γιορτή αθλητισμού και συμμετοχής, που φέρνει κοντά δρομείς κάθε επιπέδου, οικογένειες και φίλους του αθλητισμού.

Μην χάσετε την ευκαιρία να επωφεληθείτε από την early bird έκπτωση.