Ο ΣΔΥ Πατρών έκοψε την πίτα του

Σε μια ζεστή κ οικογενειακή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του ΣΔΥΠ μας την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα,την οποία γέμισαν με την παρουσία τους μέλη μας κ φίλοι δρομείς του συλλόγου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσημοι φορείς του τόπου κ εκπρόσωποι αθλητικών συλλόγων.Συγκεκριμενα, μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού κ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, η εκπρόσωπος του Patras Halfmarathon - Ημιμαραθώνιος Πάτρας κ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μάγδα, ο υπεύθυνος αθλητισμού της δημοτικής παράταξης ΣΠΙΡΑΛ κ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ , ο πρόεδρος του δρομικου συλλόγου ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ κ.ΚΑΤΣΙΚΗΣ Αντώνιος.

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία πολλών παλιών μελών του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ κ ιδρυτικών στελεχών του συλλόγου όπως του κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικολάου,ο οποίος απένειμε χαιρετισμό κ μίλησε για τα πρώτα χρόνια δημιουργίας του συλλόγου.

Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο πατήρ Γεώργιος Ηλιόπουλος,ο οποίος στάθηκε κ στο οικογενειακό κλίμα που επικρατούσε στην αίθουσα.

Ο πρόεδρος του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ κ.ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Γεώργιος αναφέρθηκε στην ιστορία κ τον σκοπό δημιουργίας του συλλόγου , έκανε μια σύντομη ανασκόπηση των δράσεων του συλλόγου το έτος που πέρασε κ αναφέρθηκε κ στους στόχους του συλλόγου για το 2026 επισημαίνοντας ότι αξίες όπως το "ευ αγωνίζεσθαι"κ η "ευγενή άμιλλα" αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές του συλλόγου.

Στο τέλος της εκδήλωσης βραβεύτηκαν μέλη του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ για την προσφορά τους στον σύλλογο κ την αθλητική τους πορεία.Συγκεκριμενα βραβεύτηκαν τα μέλη του συλλόγου μας:ΜΑΡΚΕΛΗΣ Ηρακλής, ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ Ανδρέας,ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος,ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ Δέσποινα,ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ Μαίρη κ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ Παναγιώτης ενώ ιδιαίτερη ήταν η βράβευση νέων αθλητών του Γ.Σ.ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ για την συμμετοχή τους τα τελευταία έτη στους αγώνες του Κλασσικού Μαραθωνίου Αθηνών μέσω του συλλόγου μας.

Οι νικητές των πέντε (5) φλουριων της βασιλόπιτας κέρδισαν δωροεπιταγες απ'τα καταστήματα:ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, OXYGEN store, DIMITRIOGLOU Sports, TSIANIKAS Outdoor experience κ ΟΠΤΙΚΑ ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ.Το Δ.Σ. του συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά τον όμιλο καταστημάτων Σκλαβενίτη, τον Χατζηιωάννου Χάρη, τον Δημητριογλου Πολύδωρο, τον Τσιανικα Πολύδωρο κ την Τσιλιπανη Δέσποινα για την χορηγία των παραπάνω δωροεπιταγων.

Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει κ ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη του κ τους φίλους δρομείς του συλλόγου που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση κ τους εύχεται καλή χρονιά με υγεία κ επιτυχίες στους στόχους τους.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τα μέλη μας ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟ Ηλία,για την φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, ΜΟΡΦΗ Παναγιώτη,για την παρουσίαση φωτογραφιών από αγώνες μελών μας μέσω προτζεκτορα, ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ Κωνσταντίνο,για την μικροφωνικη εγκατάσταση.

Τέλος, ευχαριστούμε τους επίσημους φορείς του τόπου κ τους εκπροσώπους αθλητικών συλλόγων που μας τίμησαν με την παρουσία τους καθώς κ τον πάτερ Γεώργιο Ηλιόπουλο κ τους ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία!