Αγώνας σκοποβολής στο σκοπευτήριο Αγρινίου- ΦΩΤΟ

Με μεγάλη επιτυχία έγινε και αυτός ο αγώνας Πρακτικής Σκοποβολής Level II, στο σκοπευτήριο Αγρινίου, την Κυριακή 23 Μαρτίου,που διοργάνωσε ο σκοπευτικός Όμιλος Αιτωλοακαρνανίας "Σκοπευτής ",με την συμμετοχή πολλών αθλητών από διάφορες πόλεις και συλλόγους.

Με 6 στάδια για να δοκιμαστούν οι αθλητές για τις ικανότητες τους και ποικιλία στόχων ,χάρτινων και μεταλλικών, πραγματοποιήθηκε ενας ωραίος αγώνας. Συνοδεία μπάρμπεκιου και νηστίσιμων στο τέλος,έγιναν οι απονομές.Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές και ευχαριστούμε όλους τους αθλητές για την συμμετοχή και το ωραίο κλίμα που διαμορφώθηκε.Ακολουθούν φωτογραφίες και τα γενικά αποτελέσματα όλων των κατηγοριών.

Οι αθλητές που διακρίθηκαν ήταν στην κατηγορία Production με το χρυσό μετάλλιο ο Γούναρης Αριστομένης και με το χάλκινο ο Σιόλος Γεώργιος. Στην κατηγορία Standard Ladies, δεύτερη με το ασημένιο μετάλλιο η Κατσιάδα Ευτυχία και στην κατηγορία Standard ,τρίτος ο Στελιάτος Δημήτρης. Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.

Παράλληλα στα Ιωάννινα την ίδια μέρα άλλη μια επιτυχία για τον Σκοπευτικό μας σύλλογο ήρθε και προστέθηκε. Ο σκοπευτικός σύλλογος Budo διοργάνωσε αγώνα τυφεκίου.

Εκεί ο αθλητής μας Καρακίτσος Βαγγέλης έλαβε το χάλκινο μετάλλιο στον αγώνισμα τυφεκίου 265 μέτρων με ανοιχτά σκοπευτικά. Ευχαριστούμε πολύ τον σύλλογο για την φιλοξενία του και ευχόμαστε πάντα επιτυχίες στον αθλητή μας.