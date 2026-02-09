Ο Ολυμπιακός 33-29 την ΑΕΚ, κυπελλούχος Ελλάδας στο χάντμπολ

Η ΑΕΚ πάλεψε στα ίσια για περίπου 50 λεπτά, όμως ο Ολυμπιακός επθιβλήθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε το Κύπελλο, επικρατώντας 33-29. Μεγάλοι πρωταγωνιστές οι Κανετέ που το τελείωσε στο τέλος και ο πρώην κιτρινόμαυρος Κουν.

Το Κύπελλο Ελλάδας βάφτηκε ερυθρόλευκο, με τον Ολυμπιακό να αποκαθηλώνει την ΑΕΚ, επικρατώντας 33-29 στο κλειστό του Καματερού. Η Ένωση όχι απλά πάλεψε στα ίσια για 50 λεπτά τον τελικό, αλλά είχε και το προβάδισμα στο μεγαλύτερο κομμάτι του ματς.

Ωστόσο ο Ολυμπιακός στα τελευταία δέκα λεπτά κυριάρχησε πλήρως της ΑΕΚ και πήρε το τρίποντο στο τέλος, επικρατώντας με 33-29. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Κανετέ καθάρισε στο τέλος για την ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι, πολύ καλός όσο αγωνίστηκε ο πρώην κιτρινόμαυρος Κουν, ενώ ο Τσαναξίδης στις αρχές του δευτέρου μέρους πέτυχε τέσσερα γκολ. Από πλευράς ΑΕΚ ξεχώρισε ο Παναγιώτου που πέτυχε εννέα γκολ, ενώ ο Τοριάνι ήταν ο συμπαραστάτης του με επτά.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ουσιαστικά χέρι – χέρι και την ΑΕΚ να έχει ένα ισχνό προβάδισμα. Λίγο μετά το δεκάλεπτο η Ένωση απέκτησε προβάδισμα τριών τερμάτων (7-4) χάρη στα τέρματα του Τοριάνι, όμως οι ερυθρόλευκοι μάζεψαν τη διαφορά και ισοφάρισαν σε 101-0.

Παρά την ισοφάριση η ΑΕΚ διατήρησε το υπέρ της προβάδισμα στο σκορ και προηγούταν στο ημίχρονο (16-15). Στο δεύτερο μέρος οι παίκτες του Αλέξη Αλβανού κρατούσαν το υπέρ τους προβάδισμα στο σκορ και μάλιστα στο 40′ πήραν εκ νέου προβάδισμα τριών τερμάτων (22-19).

Στο 50ο λεπτό ο τελικό ήταν σε απόλυτη ισορροπία (25-25). Σε εκείνο το σημείο οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν, ο Κανετέ τελείωσε τον τελικό πετυχαίνοντας διαδοχικά τέρματα, με τη διαφορά να φτάνει στα τέσσερα γκολ.

Πεντάλτα: 2-1, 4-4, 7-6, 10-9, 13-11, 16-15 (ημχ) 20-18, 22-19, 23-23, 25-25, 27-29, 29-33

Δίλεπτες: 4-3

Πέναλτι: 4-5

ΑΕΚ: Αραμπατζής (2), Μπούτος, Παναγιώτου (9), Μπάρος, Ραντόισιτς (2), Περίν (2), Αντωνιάδης, Τοριάνι (7), Κούκουλας (2), Γκάρεν (2), Κολοβός, Τουρέ, Πεϊσότο, Στούμπερ (3), Ρίμπερ, Ματέους.

Ολυμπιακός: Βαλέριο, Σκαραμέλι, Κουν (6), Βίντα (3), Τζίμπουλας (3), Παπαντωνόπουλος, Κανετέ (7), Κανδύλας, Τσαναξίδης (4), Ίβιτς (2), Μορένο, Σουργκιέλ (1), Μάνθος (1), Πασσιάς (1), Μιχαηλίδης, Σάββας (3).

Αυτό είναι το τέταρτο τρόπαιο που κατακτούν οι ερυθρόλευκοι στον συγκεκριμένο θεσμό.

Τόσες κατακτήσεις έχουν ο ΑΣΕ Δούκα και ο ΠΑΟΚ, ενώ παραμένει πρώτος σε κατακτήσεις ο Φίλιππος Βέροιας που έχει συνολικά έξι Κύπελλα.

Οι τίτλοι

Φίλιππος Βέροιας 6 (1985, 1991, 1992, 2003, 2007, 2016)

ΑΕΚ 5 (2009, 2013, 2014, 2021, 2025)

Ιωνικός ΝΦ 5 (1986, 1987, 1988, 1989, 1993)

ΑΣΕ Δούκα 4 (1998, 1999, 2008, 2010)

ΠΑΟΚ 4 (2012, 2015, 2017, 2024)

Ολυμπιακός 4 (2018, 2019, 2023, 2026)

Πανελλήνιος 3 (2000, 2001, 2002)

Αθηναϊκός 3 (1997, 2005, 2006)

Αρχέλαος Κατερίνης 2 (1990, 1994)

Βριλήσσια 2 (1996, 2011)

ΒΑΟ 2 (1983, 1984)

Σχολές Ξυνή (1995)

ΓΑΣ Κιλκίς (2004)

ΑΕΣΧ Πυλαίας (2022)

Χρυσή βίβλος

2026: Ολυμπιακός

2025: ΑΕΚ

2024: ΠΑΟΚ

2023: Ολυμπιακός

2022: ΑΕΣΧ Πυλαίας

2021: ΑΕΚ

2020: Δεν διεξήχθη λόγω πανδημίας

2019: Ολυμπιακός

2018: Ολυμπιακός

2017: ΠΑΟΚ

2016: Φίλιππος Βέροιας

2015: ΠΑΟΚ

2014: ΑΕΚ

2013: ΑΕΚ

2012: ΠΑΟΚ

2011: Βριλήσσια

2010: Δούκας

2009: ΑΕΚ

2008: Δούκας

2007: Φίλιππος

2006: Αθηναϊκός

2005: Αθηναϊκός

2004: Κιλκίς

2003: Φίλιππος

2002: Πανελλήνιος

2001: Πανελλήνιος

2000: Πανελλήνιος

1999: Δούκας

1998: Δούκας

1997: Αθηναϊκός

1996: Βριλήσσια

1995: Σχολές Ξυνή

1994: Αρχέλαος

1993: Ιωνικός ΝΦ

1992: Φίλιππος

1991: Φίλιππος

1990: Αρχέλαος

1989: Ιωνικός ΝΦ

1988: Ιωνικός ΝΦ

1987: Ιωνικός ΝΦ

1986: Ιωνικός ΝΦ

1985: Φίλιππος

1984: ΒΑΟ

1983: ΒΑΟ

Οι τελικοί του Κυπέλλου ανδρών

43ος (Καματερό, 09/02/ 2026) ΑΕΚ – Ολυμπιακός 29-33

42ος (Αθήνα , 12/04/2025) ΑΕΚ – Βριλήσσια 43-21

41ος (Χαλκίδα, 7/4/2024) ΠΑΟΚ- Bianco Monte Δράμα 21-20

40oς (Ναύπλιο, 9/5/2023) Ολυμπιακός- ΑΣΕ Δούκα 28-27 (παράταση)

39ος(Κοζάνη, 30/4/2022) ΑΕΚ- ΑΕΣΧ Πυλαίας 20-21

38oς (Κοζάνη, 23/5/2021) ΑΕΚ- ΠΑΟΚ 24-22

37oς (Πάτρα, 16/3/2019) Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή- ΑΕΚ 23-13

36ος (Γλυφάδα, 11/3/2018) Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή- ΑΣΕ Δούκα 26-22

35ος (Κοζάνη, 26/3/2017) ΠΑΟΚ- Πανελλήνιος 25-23

34ος (Λουτράκι, 28/2/2016) ΑΣΕ Δούκα- Φίλιππος Βέροιας 19-21

33oς (Πυλαία, 29/3/2015) ΑΕΚ- ΠΑΟΚ 27-29

32ος (Λιόσια, 19/3/2014) Διομήδης Άργους- ΑΕΚ 16-18

31ος (Κέρκυρα, 3/3/2013) ΑΕΚ- ΠΑΟΚ 27-23

30ος (Πάτρα, 17/3/2012) ΠΑΟΚ- ΑΕΚ 25-24

29ος (Χανιά, 15/5/2011) Βριλήσσια- ΑΕΚ 19-18

28ος (Βύρωνα, 11/9/2010) Βριλήσσια- ΑΣΕ Δούκα 23-26

27ος (Σέρρες, 31/5/2009) ΑΕΚ- Φίλιππος Βέροιας 33-31 (κ.α. 27-27, α’ παράταση 3-3, β’ παράταση 3-1)

26ος (Βέροια, 2/3/2008) ΑΣΕ Δούκα- Πανελλήνιος 25-24

25ος (Μετς, 29/4/2007) Πανελλήνιος- Φίλιππος Βέροιας 26-29 (παράταση, κ.α. 23-23)

24ος (Κέρκυρα, 14/5/2006) Πανελλήνιος- Αθηναϊκός 24-26

23ος (Κατερίνη, 22/5/2005) ΓΑΣ Κιλκίς- Αθηναϊκός 19-25

22ος (Πάτρα, 29/2/2004) ΓΑΣ Κιλκίς- ΑΣΕ Δούκα 29-27

21ος (Ηλιούπολη, 25/5/2003) Φίλιππος Βέροιας- Ιωνικός ΝΦ 32-31 (Β΄ Παρ., κ.α. 25-25, Α΄ παρ. 29-29)

20ος (Κέρκυρα, 28/4/2002) Πανελλήνιος- Ιωνικός ΝΦ 20-17

19ος (Λουτράκι, 22/4/2001) Ιωνικός ΝΦ- Πανελλήνιος 16-20

18ος (Αγία Βαρβάρα, 4/6/2000) Πανελλήνιος- Αρχέλαος Κατερίνης 24-18

17ος (Κιλκίς, 25/4/1999) ΑΣΕ Δούκα- ΓΑΣ Κιλκίς 21-18

16ος (Ιλίσια, 20/5/1998) Αθηναϊκός- ΑΣΕ Δούκα 25-29 (παράταση, κ.α. 23-23)

15ος (Μετς, 4/6/1997) Αθηναϊκός- Σχολές Ξυνή 26-24

14ος (Νεάπολη, 22/5/1996) Βριλήσσια- Αρχέλαος Κατερίνης 22-21

13ος (Ιλίσια, 3/6/1995) Σχολές Ξυνή- Φίλιππος Βέροιας 30-29 (Β΄ παρ., κ.α. 22-22, Α΄ παρ. 26-26)

12ος (Μίκρα, 8/6/1994) Αρχέλαος Κατερίνης- Ιωνικός ΝΦ 27-25

11ος (Βύρωνας, 5/4/1993) Αρχέλαος Κατερίνης- Ιωνικός ΝΦ 33-34 (παράταση, κ.α. 30-30)

10ος (Βέροιας, 20/6/1992) Φίλιππος Βέροιας- ΓΕ Βέροιας 28-24

9ος (Μετς, 20/4/1991) Φίλιππος Βέροιας- Βριλήσσια 30-23

8ος (Μετς, 2/6/1990 ΑΣΕ Δούκα- Αρχέλαος Κατερίνης 21-27

7ος (Μετς, 28/5/1989) Ιωνικός ΝΦ- Φίλιππος Βέροιας 22-19

6ος (Ιλίσια, 1/6/1988) Ιωνικός ΝΦ- Αθηναϊκός 23-19

5ος (Ιλίσια, 24/6/1987) Ιωνικός ΝΦ- ΑΣΕ Δούκα 31-20

4ος (Ιλίσια, 20/7/1986) Ιωνικός ΝΦ- ΑΣΕ Δούκα 23-21

3ος (Ιλίσια, 20/7/1985) Φίλιππος Βέροιας- Νέα Ελβετία 20-19

2ος (Νέα Σμύρνη, 23/6/1984) ΒΑΟ- Αρχέλαος Κατερίνης 21-19

1ος (Κυψέλη, 17/6/1983) ΒΑΟ- Αθηναϊκός 19-16

Οι διοργανώτριες πόλεις (τελικών ή Final-4)

Κυψέλη 1983

Νέα Σμύρνη 1984

Ιλίσια 1985, 1986, 1987, 1988, 1995, 1998

Αθήνα (Μετς) 1989, 1990, 1991, 1997, 2007

Βέροια 1992, 2008

Βύρωνας 1993, 2010

Μίκρα 1994

Νεάπολη 1996

Κιλκίς 1999

Αγία Βαρβάρα 2000

Λουτράκι 2001, 2016

Κέρκυρα 2002, 2006, 2013

Ηλιούπολη 2003

Πάτρα 2004, 2012, 2019

Κατερίνη 2005

Σέρρες 2009

Χανιά 2011

Άνω Λιόσια 2014, 2025

Πυλαία 2015

Κοζάνη 2017, 2021, 2022

Γλυφάδα 2018

Ναύπλιο 2023

Χαλκίδα 2024

Καματερό 2025

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός “έπιασε” τους 340 τίτλους σε ομαδικά αθλήματα.

Η λίστα με τους 340 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 13

Αναλυτικά οι “ερυθρόλευκοι” τίτλοι

Ποδόσφαιρο 84 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)

Πόλο Ανδρών 72 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Super Cup: 5)

Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup “Νίκος Σαμαράς”: 8, Super Cup: 4)

Μπάσκετ 35 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)

Πόλο Γυναικών 31 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 3)

Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)

Μπάσκετ Γυναικών 15 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)

Χάντμπολ 13 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 4, Σούπερ Καπ 4)