Πρόεδροι ΝΟΠ: Από τον Σοφοκλή Κόλλα στον Σοφοκλή Τσιμπλοστεφανάκη

O Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης είναι ο νέος πρόεδρος του ΝΟΠ.

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΠ, που συνήλθε την Πέμπτη 05/02/2026, ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης αναλαμβάνει την προεδρία του Ομίλου, με βάση τις διατάξεις του ισχύοντος νέου Καταστατικού.

Την θέση του αποδημήσαντος αγαπητού προέδρου Πέτρου Καθρέπτα στο επταμελές ΔΣ του ΝΟΠ, καταλαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος Μιχάλης Τσατσερλής.

Στην συνέχεια υπό την προεδρία του Σοφοκλή Τσιμπλοστεφανάκη το διοικητικό συμβούλιο προχώρησε στην κατανομή των υπόλοιπων θέσεων και των αρμοδιοτήτων που έχουν ως ακολούθως:

Αντιπρόεδρος : Συμεών Γεωργαράς

Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Καλοκαιρινός

Ταμίας: Γεώργιος Σκερπανιάς

Γενικός Αρχηγός : Αθανάσιος Αναστασίου

Μέλος & Ειδικός Γραμματέας : Κωνσταντίνος Παπουλίδης

Μέλος & Υπεύθυνος Περιουσίας : Μιχάλης Τσατσερλής

Εξωδιοικητικό μέλος και υπεύθυνος υδατοσφαίρισης: Δημήτρης Καγκελάρης.

Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου στέκονται υποστηρικτικά δίπλα, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του ΝΟΠ, κατά την μετάβαση στον δεύτερο αιώνα της μοναδικής παρουσίας του Ομίλου στον θαλάσσιο αθλητισμό. Καλούνται παράλληλα τα μέλη του ΝΟΠ να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια, αλλά και να συμμετέχουν στις δράσεις του όπου ο καθένας μπορεί να προσφέρει.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Ο Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης γίνεται ο μόλις 27ος πρόεδρος στην 97ετή ιστορία του Ομίλου. Οπου, κατά σύμπρωση, ο πρώτος ήταν ένας άλλος Σοφοκλής, ο Κόλλας.

Αναλυτικά η λίστα:

Α/Α ΑΠΟ ΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1 19-4-1929 16-1-1932 Σοφοκλής Κόλλας

2 17-1-1932 1934 Hρακλής Τριάντης

3 1936 1936 Θ. Βουρλούμης

4 1937 1945 Βασίλης Μαραγκόπουλος

5 25-4-1945 1948 Ιωάννης Μάρκου

6 1948 1948 Σωτήρης Σωτηρέλης

- 15-4-1949 1951 Ιωάννης Μάρκου

7 1951 1951 Ανδρέας Γεωργιάδης

- 18-6-1951 7-1952 Ιωάννης Μάρκου

8 8-1952 8-1952 Α. Σαμούρης

9 23-1-1955 17-11-1960 Γιώργος Μαραγκόπουλος

10 18-11-1960 1962 Γιώργος Σπηλιόπουλος

- 1962 1963 Ανδρέας Γεωργιάδης

11 1963 18-1-1964 Κώστας Θανασουλόπουλος

- 19-1-1964 1964 Γιώργος Μαραγκόπουλος

- 1964 5-7-1966 Κώστας Θανασουλόπουλος

- 6-7-1966 1967 Γιώργος Μαραγκόπουλος

12 1967 1968 Γιάννης Βεναρδής

13 1968 1969 Γιώργος Φραγκόπουλος

14 1968 6-2-1974 Δημήτρης Πούντζας

- 1974 1974 Ανδρέας Γεωργιάδης

15 1974 1977 Δημήτρης Γιαννούλης

- 1978 18-8-1979 Δημήτρης Γιαννούλης

- 19-8-1979 19-8-1979 Κώστας Θανασουλόπουλος

- 1980 1982 Δημήτρης Γιαννούλης

16 1982 1985 Δημήτρης Χρονόπουλος

17 1985 1988 Τζώρτζης Πραπόπουλος

18 1988 1990 Πέτρος Καθρέπτας

- 1990 1990 Δημήτρης Χρονόπουλος

19 1991 Σεπτ. 1993 Σεπ. Ντένης Γκανασούλης

20 Οκτ. 1993 30-10-2004 Γιώργος Τελώνης

21 30-10-2004 21-7-2009 Τάκης Λαμπρόπουλος

22 22-7-2009 5-9-2010 Αλέξανδρος Καλλέργης

23 6-9-2010 31-5-2012 Λήδα Τασσοπούλου

24 1-6-2012 16-3-2014 Νανά Μαντζαβίνου

25 17-3-2014 8-5-2016 Τάκης Γουρδούπης

- 9-5-2016 4-10-2021 Πέτρος Καθρέπτας

26 5-10-2021 2-11-2025 Γιώργος Μάνεσης

- 3-11-2025 29-1-2026 Πέτρος Καθρέπτας

27 30-1-2026 σήμερα Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης