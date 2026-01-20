Ραφαήλ Κανελλόπουλος: Η μεγάλη των τερματοφυλάκων του ΝΟΠ σχολή!

Από τα πρώτα του χρόνια ο ΝΟΠ και τον Διλέρνια, είχε την άνεση να αναδεικνύει μεγάλους τερματοφύλακες, μέχρι τη σημερινή εποχή και τους Καραμπέτσο, Λιμαράκη κ.ά.

Μια παράδοση που όλα δείχνουν πως θα συνεχιστεί αν ρίξει μια ματιά κανείς στις «μικρές ομάδες» του ΝΟΠ. Εκεί, στην εφηβική ξεχωρίζει το ταλέντο του Ραφαήλ Κανελλόπουλου ο οποίος μάλιστα την τρέχουσα σεζόν όχι μόνο προωθήθηκε στην ανδρική ομάδα, αλλά έγραψε και τις πρώτες του συμμετοχές, 4 μέχρι στιγμής (3 στην Α1 - 1 στο Κύπελλο), πίσω από τους Βασίλη Καβουσανό και Αχιλλέα Γιώτη.

Γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2009 και είναι μαθητής της Β’ τάξης στο 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας. Εχει στόχο την εισαγωγή του στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών, τομέας στον οποίο -παράλληλα με το πόλο- θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά.

Περίπου 3 ετών ξεκίνησε κολύμβηση στον ΝΟΠ και από τα 8 του είναι στο τμήμα πόλο, έχοντας αγωνιστεί κατά σειρά στις ομάδες προμίνι, μίνι, παίδων, εφήβων, νέων και ανδρών, με προπονητές τους Μ. Μπαρτζελά, Κ. Σακκαλή, Β. Κανελλόπουλο, Β. Λαμπάτο, Φ. Λεμπέση και Γ. Κουνδουράκη.

Με την παιδική ομάδα στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας το 2023, διάκριση που θέλει να επαναλάβει και φέτος στο εφηβικό πρωτάθλημα. Παράλληλα έχει ήδη κληθεί σε προπονητικά καμπ προετοιμασίας των εθνικών μας ομάδων Παίδων και Εφήβων.

Ερωτηθείς για τους λόγους που διάλεξε την ιδιαίτερη θέση του τερματοφύλακα, ήταν σαφής «Μου άρεσε η θέση αυτή. Μπορώ και προστατεύω όλη την άμυνα, όλη την ομάδα, είμαι ο τελευταίος στον οποίο όλοι βασίζονται για να διορθώσω τα λάθη των συμπαικτών μου!».

Προτέρημα του είναι η αντοχή στην προπόνηση, δουλεύει όλη μέρα, ενώ προφανώς έχει ανάγκη όσο το δυνατόν περισσότερες αγωνιστικές εμπειρίες. Σκοπεύει να παίζει πόλο σε υψηλό επίπεδο, όσο αντέξει, να καθιερωθεί και να διακριθεί με τον ΝΟΠ, ενώ όνειρό του είναι η συμμετοχή σε μια Ολυμπιάδα.

Κορυφαία στιγμή φυσικά το χρυσό μετάλλιο στο παιδικό, επίσης η νίκη επί του Εθνικού με 12-9 πέρυσι στο Νέων και και μεγάλη απογοήτευση, πρόπερσι, η ήττα από τον ΠΑΟΚ που κόστισε τον αποκλεισμό του ΝΟΠ από τα μετάλλια στο πρωτάθλημα των Νέων.

Είναι αισιόδοξος πως ο ΝΟΠ θα μπορέσει να πετύχει φέτος τον στόχο της παραμονής, ενώ δήλωσε πως θαυμάζει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ισπανίας, Ουνάι Αγκίρε, και φυσικά τον Μάνο Ζερδεβά.

Ο Ραφαήλ Κανελλόπουλος έχει έναν αδελφό, τον Στυλιανό, μέλος της ομάδας μίνι του ΝΟΠ, αμφότεροι γιοι του αρχηγού της ομάδας, Βασίλη Κανελλόπουλου, για τον οποίο είπε: «Είναι περισσότερο φίλος μου, παρά μπαμπάς μου, έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον». Φυσικά τον ευχαρίστησε, όπως επίσης και όλους τους προπονητές του οι οποίοι πίστεψαν σε αυτόν.