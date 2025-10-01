Πατέρας και γιος συμπαίκτες στον ΝΟΠ- Η οικογενειακή ιστορία του Βασίλη Κανελλόπουλου- «Το είχα πάντα στο μυαλό μου»

Για τη μοναδική εμπειρία του να αγωνίζεται στην ανδρική ομάδα του ΝΟΠ πλάι στον γιο του, Ραφαήλ, αλλά και για το ενδεχόμενο να δει στο μέλλον και τον μικρότερο γιο του, Στυλιανό, να φορά το σκουφάκι της πρώτης ομάδας, μίλησε στο thebest.gr ο Βασίλης Κανελλόπουλος, αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Πατρών.

Όπως εξηγεί, πρόκειται για μια εμπειρία που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. «Είναι κάτι σπάνιο, όχι μόνο στο πόλο, αλλά γενικότερα στον αθλητισμό. Δεν γίνεται εύκολα. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπήρχε πάντα αυτή η σκέψη και περίμενα τη στιγμή που θα συμβεί. Τώρα που έγινε, το ζω με μεγάλη χαρά και συγκίνηση».

Η καθημερινότητα στην πισίνα

Ο Βασίλης Κανελλόπουλος μεγάλωσε τα παιδιά του μέσα στον χώρο του αθλητισμού και πιο συγκεκριμένα μέσα στις πισίνες. Όπως αναφέρει, «οι εικόνες που έχουν και τα δύο παιδιά μου είναι από την πισίνα. Ήταν σχεδόν φυσικό να τους επηρεάσει αυτό θετικά. Μπορεί να έπαιξα τον ρόλο μου, αλλά κατά κύριο λόγο ήταν δική τους επιθυμία να ακολουθήσουν το άθλημα».

Για τον ίδιο, το ότι ο γιος του επέλεξε το ίδιο άθλημα είναι τιμητικό, όμως γνωρίζει καλά ότι αυτό συνοδεύεται και από τις απαιτήσεις της καθημερινής προπόνησης. «Ο Ραφαήλ προσπαθεί πολύ, δουλεύει σκληρά και εξελίσσεται μέσα από την ομάδα. Είμαι υπερήφανος για την πορεία του».

Έρχεται και... δεύτερη γενιά;

Όταν μιλά για τον μικρότερο γιο του, τον Στυλιανό και το ενδεχόμενο να ακολουθήσει κι εκείνος τον ίδιο δρόμο, ο Βασίλης Κανελλόπουλος εκφράζει την πίστη του πως αργά ή γρήγορα αυτό θα συμβεί.

«Σίγουρα θα γίνει κάποια στιγμή. Το σημαντικό είναι ότι έχει τη σειρά του. Είναι στις υποδομές, στα προμίνι (Κ12), προσπαθεί στις προπονήσεις και δουλεύει σωστά. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα είναι και αυτός μέλος της ανδρικής ομάδας του ΝΟΠ. Το βλέπω να έρχεται».

Η ιστορία του Βασίλη Κανελλόπουλου και των γιων του δεν είναι απλώς μια όμορφη οικογενειακή στιγμή στον αθλητισμό, αλλά μια ζωντανή απόδειξη ότι όταν η αγάπη για το άθλημα μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, τότε δημιουργούνται στιγμές που ξεπερνούν το αγωνιστικό κομμάτι και μένουν αξέχαστες στον χρόνο.