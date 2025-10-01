12ο Ράλι Σπριντ Αιγίου: Νικητές για 4η χρονιά οι Χρήστος Αυγερόπουλος / Στράτος Γιαβάσης με Peugeot 208 Rally4

Το 12ο Ράλι Σπριντ Αιγίου πέρασε στην ιστορία ως ένας αγώνας γεμάτος ένταση, δυνατές μάχες και ανατροπές, που πραγματοποιήθηκε κάτω από άστατες καιρικές συνθήκες, δοκιμάζοντας τις αντοχές αθλητών και μηχανών.

Ο αγώνας προσμετρούσε σε δύο θεσμούς της ΟΜΑΕ: το Κύπελλο Ασφάλτου Νοτίου Ελλάδος και το Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων

Το Σάββατο, ο Τεχνικός και Διοικητικός Έλεγχος φιλοξενήθηκε στο παλιό λιμάνι Αιγίου και στις εγκαταστάσεις του Πολύκεντρου Μυρτιάς, όπου συγκεντρώθηκαν τα πληρώματα, προσφέροντας στους θεατές την πρώτη γεύση από τα εντυπωσιακά αγωνιστικά αυτοκίνητα. Ακολούθησε η φαντασμαγορική πανηγυρική εκκίνηση στο λιμάνι Αιγίου, με πλήθος κόσμου να χειροκροτεί τα πληρώματα και να δίνει ξεχωριστό παλμό στη βραδιά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, πλήθος επισκεπτών βρέθηκε στον χώρο του service park, απολαμβάνοντας από κοντά την αγωνιστική ατμόσφαιρα και την προετοιμασία των ομάδων.

Την Κυριακή, η ειδική διαδρομή του Σελινούντα αποτέλεσε το πεδίο της μεγάλης μάχης. Οι άστατες καιρικές συνθήκες έδωσαν διαφορετικό χαρακτήρα σε κάθε πέρασμα, με τα πληρώματα να αναμετρώνται τόσο με τον δρόμο όσο και με τη βροχή. Από τα 36 αυτοκίνητα που εκκίνησαν το πρωί, τερμάτισαν τα 27, ευτυχώς χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Νικητές του αγώνα αναδείχθηκαν οι Χρήστος Αυγερόπουλος – Στράτος Γιαβάσης με Peugeot 208 Rally4, οι οποίοι συνδύασαν ταχύτητα και σταθερότητα, αφήνοντας πίσω τους σπουδαίους αντιπάλους.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Τάκης Καμπύλης – Σταύρος Σταμέλος με το εντυπωσιακό Skoda Fabia S2000, προσφέροντας πλούσιο θέαμα. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Βασίλης Κανδηλιώτης – Παντελής Παπανδρέου με Peugeot 208 Rally4, που διατήρησαν δυνατό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα κάνοντας την ανατροπή στο τρίτο πέρασμα, αφήνοντας στην τέταρτη θέση το πλήρωμα Νικόλαος και Βασίλειος Καραθανάσης με Honda Civic EP3, που κινήθηκαν επίσης σε γρήγορους ρυθμούς. Στην πέμπτη θέση βρέθηκαν οι Δημήτρης Καπράλος – Κωνσταντίνος Καραθανάσης με Opel Astra G, ενώ την εξάδα ολοκλήρωσαν οι Αντώνης Δραγώνας – Ανδριάνα Κεχαγιά με Honda Civic EP3.

Στα Ιστορικά του 12ου Ράλλυ Σπριντ Αιγίου, τη νίκη κατέκτησαν οι Μάριος Σταφυλοπάτης – Γιώργος Χατζηρήγας με την επιβλητική Lancia Delta 16v, προσφέροντας μοναδικές εικόνες στους θεατές. Στη δεύτερη θέση τερμάτισαν οι Γιώργος Τσακανίκας – Απόστολος Μακάριος με Ford Sierra, ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν οι Κωνσταντίνος και Ανδρέας Κοφινάς με Alfa Romeo Alfetta GTV, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με το κλασικό ιταλικό τους αγωνιστικό. Στην τέταρτη θέση βρέθηκαν οι Ιωάννης Κατσίκας – Νικόλαος Μπάμπαλης με Ford Escort MK1/MK2, ενώ πέμπτοι κατετάγησαν οι Δημήτριος-Παύλος Μελάς – Ευστάθιος Βαρδάσης με Porsche 911, που τράβηξε βλέμματα με τον ξεχωριστό ήχο και την εμφάνισή της. Την εξάδα ολοκλήρωσαν οι Λυμπέρης Παπάζογλου – Μαρία Νικολοπούλου με Lancia Delta.

Ο τερματισμός και η απονομή των επάθλων έγιναν το απόγευμα στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο στο παλιό λιμάνι Αιγίου, παρουσία αθλητών, θεατών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε μια ζεστή τελετή που επισφράγισε την επιτυχία του αγώνα.

Η ΑΛΜΑ Αιγίου ευχαριστεί θερμά:

Την ΟΜΑΕ για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη.

Τον Δήμο Αιγιαλείας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που βρίσκονται δίπλα μας σε κάθε βήμα.

Τους χορηγούς και υποστηρικτές, που στηρίζουν την προσπάθεια ακόμη και σε δύσκολες περιόδους.

Τους εθελοντές, την ψυχή της διοργάνωσης, που με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό φρόντισαν για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Τους φορείς Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και ΕΠΟΜΕΑ Αιγιαλείας για την πολύτιμη συμβολή τους στην ασφάλεια όλων.

Το 12ο Ράλλυ Σπριντ Αιγίου απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν είναι μόνο ένας συναρπαστικός αγώνας· είναι μια γιορτή που ενώνει αθλητές, θεατές και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Αποτελέσματα ανά Κατηγορία

Κατηγορία C6

Δέκης Νικόλαος / Δέκης Παναγιώτης – Peugeot 106 S16

Λυκοφανάσης Ανδρέας / Χριστογιάννουλα Μαρία-Ιωάννα – Peugeot 106 S16

Μπουτσικός Αθανάσιος / Βότσης Γεώργιος – Toyota Yaris

Κατηγορία C5

Αυγερόπουλος Χρήστος / Γιαβάσης Ευστράτιος – Peugeot 208 (26:52.83)

Κανδηλιώτης Βασίλειος / Παπανδρέου Παντελής – Peugeot 208 (27:42.64)

Καραθανάσης Νικόλαος / Καραθανάσης Βασίλειος – Honda Civic EP3 (27:46.73)

Κατηγορία C4 + C3

Καπράλος Δημήτριος / Καραθανάσης Κωνσταντίνος – Opel Astra G (28:08.66)

Κατσαρέλιας Εμμανουήλ / Καλουβρυνάς Χρήστος – Volkswagen Golf (31:00.97)

Ντολλάρη Κωνσταντίνος / Αθανασόπουλος Παναγιώτης – Citroen Saxo VTS (33:12.63)

Αποτελέσματα Ιστορικών

Κατηγορία 1+2+3

Κατσίκας Ιωάννης / Μπάμπαλης Νικόλαος – Ford Escort MK1/MK2

Κατηγορία 4

Σταφυλοπάτης Μάριος / Χατζηρήγας Γεώργιος – Lancia Delta 16v

Τσακανίκας Γεώργιος / Μακάριος Απόστολος – Ford Sierra

Κοφινάς Κωνσταντίνος / Κοφινάς Ανδρέας – Alfa Romeo Alfetta GTV

Κλάση Ιστορικών έως 2000cc

Κατσίκας Ιωάννης / Μπάμπαλης Νικόλαος – Ford Escort MK1/MK2

Κλάση Ιστορικών πάνω από 2000cc

Σταφυλοπάτης Μάριος / Χατζηρήγας Γεώργιος – Lancia Delta 16v

Τσακανίκας Γεώργιος / Μακάριος Απόστολος – Ford Sierra

Κοφινάς Κωνσταντίνος / Κοφινάς Ανδρέας – Alfa Romeo Alfetta GTV