Η Θύελλα 1-1 με την Παναχαϊκή, καλπάζει ο Παναιγιάλειος

Δυνατές μονομαχίες, πάθος και ένταση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, συνέθεσαν το σκηνικό του αγώνα Θύελλα Πατρών – Παναχαϊκή με το τελικό 1-1 στο "Φ. Αραβαντινός" να αφήνει περισσότερο ικανοποιημένους τους φιλοξενούμενους.

Σε συνολολο 62 αγώνων για όλες τις επίσημες διοργανώσεις, ηΠαναχαϊκή παραμένει στις 32 νίκες (η μία στα χαρτιά), ενώ στα υπόλοιπα 30, έχουμε 19 ισοπαλίες και 11 νίκες για τη Θύελλα, ενω ένα ματς ματαιώθηκε. 103-66 γκολ υπέρ Παναχαϊκής.

Απίστευτο σκηνικό στο 52′ με τον Ντούνη να βλέπει δύο κίτρινες μέσα σε έξι λεπτά. Ο ποδοσφαιριστής μπήκε ως αλλαγή στο 46′ φορώντας το νούμενο 11, παρότι είχε δηλωθεί με το νούμερο 7. Το αντιλήφθηκαν οι άνθρωποι της Θύελλας, ο παίκτης είδε την κίτρινη κάρτα και μερικά λεπτά αργότερα είδε τη δεύτερη για σκληρό μαρκάρισμα! Τελικά, στο 65′ αποβλήθηκε και ο Κωνσταντινίδης της Θύελλας με την αριθμητική ισορροπία να επανέρχεται.

ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθόπουλος, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Δημητρέλλος (61’ Σκεπετάρης), Κ. Κουτσαντώνης (46’ Μαντάς), Νικ. Βλασόπουλος (69’ Πανίτσας), Θεοδωρακόπουλος (69’ Σκουμής), Αναγνωστόπουλος, Ντίνος (76’ Σουγλέρης).

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Συνοδινός, Βερβίτας (93’ Ξηνταρόπουλος), Σμπόρας, Πετράτος, Σταθόπουλος, Αγουρίδης, Μούλας, Γασπαρινάτος, Καμπεράι (46’ Ντούνης), Νιφορόπουλος (39’ λ.τ. Συρμής), Παπαευθυμίου.

Παναχαική: Τα φετινά της αποτελέσματα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ

Γ’ Εθνική 18 5-5-8 23-25

Κύπελλο Ερασ. 1 0-0-1 1-2

Κύπελλο ΕΠΣΑ 2 2-0-0 10-0

Σύνολο 21 7-5-9 34-27

* Δηλαδή στις πανελλήνιες διοργανώσεις και σε 19 επίσημα ματς η Παναχαϊκή έχει μόλις 5 νίκες...

Ασταμάτητος ο Παναιγιάλειος

Στο Αίγιο, ο Παναιγιάλειος καθάρισε από το α’ ημίχρονο το παιχνίδι με την Κόρινθο, πετυχαίνοντας νωρίς τα δύο γκολ, ενώ σημείωσε ακόμα ένα στο β’ ημίχρονο (3-0).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Θύελλα Πατρών – Παναχαϊκή 1-1: 3′ Θεοδωρακόπουλος – 25′ πέναλτι Καμπεράι

Παναιγιάλειος – Κόρινθος 2-0: 6′ Φωκαΐδης, 15′ Λιάτος

Μιλτιάδης – Ζάκυνθος 0-3: 12′ Λαζαρίδης, 85′ Κουλούσιας, 87′ Γκιουρτζίδης

Ερμής Μελιγούς – Πανθουριακός 1-2: 50′ – 32′ 43′ Αγγελής

Πέλοπας Κιάτου – Λουτράκι 2-0: 38′ Μπατζέλης

ΕΠΟΜΕΝΗ - 19η Αγωνιστική

ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ Σάββατο 07/02/26 15:00

Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ Σάββατο 07/02/26 15:00

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. -Παναιγιάλειος "ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ" Σάββατο 07/02/26 15:00

Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ Σάββατο 07/02/26 15:00

Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ "ΘΩΔΕΙΟ" ΣΤΑΔΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Σάββατο 07/02/26 15:00

ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΙΑΤΟΥ Σάββατο 07/02/26 15:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά

1. ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ 47 18 15 2 1 38 6

2. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 42 18 13 3 2 34 13

3. Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 40 18 12 4 2 33 11

4. Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 30 18 9 3 6 29 19

5. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 25 18 8 1 9 17 26

6. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 24 18 6 6 6 28 29

========================

7. Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 24 18 7 3 8 17 16

8. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ 22 18 5 7 6 22 20

9. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 20 18 5 5 8 23 25

10. ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ 17 18 4 5 9 17 26

11. ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ 9 18 2 3 13 11 30

12. ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ 2 18 0 2 16 7 55

Θυμιζουμε: Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του Πρωταθλήματος, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 1 έως 6 θα συμμετάσχουν σε ένα Ειδικό Πρωτάθλημα αγωνιζόμενοι ξανά με τις ομάδες του Ομίλου τους σε 5 αγωνιστικές (5 μονοί αγώνες, 3 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης). Στο Ειδικό Πρωτάθλημα των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 1-6 θα μεταφέρονται οι βαθμοί που θα έχουν συγκεντρώσει όλες οι ομάδες στην 1η φάση του Πρωταθλήματος.

Α) Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις τρεις (3) πρώτες θέσεις στους Ομίλους 1,2 και 3 καθώς και η καλύτερη 2η ομάδα των ως άνω Ομίλων, θα σχηματίσουν έναν Όμιλο τεσσάρων (4) ομάδων και θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες (6 αγώνες, 3 εντός έδρας και 3 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης), χωρίς να μεταφέρονται οι βαθμοί που έχουν συγκεντρωθεί στην 1η και 2η φάση του Πρωταθλήματος.

Η καλύτερη δεύτερη (2η) ομάδα θα προκύπτει από την ειδική βαθμολογία και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνονται ως κριτήρια οι περιπτώσεις iii, iv και v της παραγράφου 5 του Άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις πρώτες δυο (2) θέσεις (1η και 2η ) του Ομίλου θα προβιβαστούν στην ανώτερη κατηγορία Β)

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις τρεις (3) πρώτες θέσεις στους Ομίλους 4,5 και 6 καθώς και η καλύτερη 2η ομάδα των ως άνω Ομίλων, θα σχηματίσουν έναν Όμιλο τεσσάρων (4) ομάδων και θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες (6 αγώνες, 3 εντός έδρας και 3 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης), χωρίς να μεταφέρονται οι βαθμοί που έχουν συγκεντρωθεί στην 1η και 2η φάση του Πρωταθλήματος. Η καλύτερη δεύτερη (2η) ομάδα θα προκύπτει από την ειδική βαθμολογία και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνονται ως κριτήρια οι περιπτώσεις iii, iv και v της παραγράφου 5 του Άρθρου 20 του Κ.Α.Π.. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις πρώτες δυο (2) θέσεις (1η και 2η ) του Ομίλου θα προβιβαστούν στην ανώτερη κατηγορία

Συνολικά από τους 2 Ομίλους της 3ης φάσης θα προβιβαστούν τέσσερις (4) ομάδες στην ανώτερη κατηγορία (Superleague 2 αγωνιστικής περιόδου 2026-2027).

Υποβιβασμός στην κατώτερη κατηγορία (τοπικό Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.)

Από την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, θα υποβιβάζονται απευθείας στα τοπικά πρωταθλήματα των Ε.Π.Σ. δεκαοχτώ (18) ομάδες.

Ειδικό Πρωτάθλημα με την συμμετοχή των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 7 έως 12 μετά την λήξη της 1ης φάσης στον 1ο, 2ο και 3ο Όμιλο

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του Πρωταθλήματος, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 7 έως 12 στον 1ο , 2ο και 3ο Όμιλο, θα συμμετάσχουν σε ένα Ειδικό Πρωτάθλημα στον κάθε έναν από τους ως άνω Ομίλους, αγωνιζόμενοι ξανά με τις ομάδες του Ομίλου τους σε 5 αγωνιστικές (5 μονοί αγώνες, 3 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης).

Ειδικό Πρωτάθλημα με την συμμετοχή των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 7 έως 12 μετά την λήξη της 1ης φάσης στον 4ο, 5ο και 6ο Όμιλο

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του Πρωταθλήματος, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 7 έως 12 στον 4ο, 5ο και 6ο Όμιλο, θα συμμετάσχουν σε ένα Ειδικό Πρωτάθλημα στον κάθε έναν από τους ως άνω Ομίλους, αγωνιζόμενοι ξανά με τις ομάδες του Ομίλου τους σε 5 αγωνιστικές (5 μονοί αγώνες , 3 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης). Οι ομάδες που θα καταλαμβάνουν τις τρείς (3) τελευταίες θέσεις (10η ,11η και 12η ) σε κάθε Όμιλο θα υποβιβάζονται στην κατώτερη κατηγορία (τοπικό Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.) Στο Ειδικό Πρωτάθλημα των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 7 – 12 θα μεταφέρονται οι βαθμοί που θα έχουν συγκεντρώσει όλες οι ομάδες στην 1η φάση του Πρωταθλήματος.