«Τρέλα» στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για την μεγάλη πρόκριση- ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ολυμπιακός πέτυχε έναν άθλο κόντρα στον Άγιαξ, επικρατώντας με 2-1 και παίρνοντας το εισιτήριο για τα playoffs του Champions League.

Η λήξη του αγώνα βρήκε τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να γίνονται ένα «κουβάρι» στον αγωνιστικό χώρο, όμως η πραγματική έκρηξη χαράς σημειώθηκε στα αποδυτήρια.

Παρών και ο Μπάμπης Κωστούλας

Ιδιαίτερο χρώμα στους πανηγυρισμούς έδωσε η παρουσία του Μπάμπη Κωστούλα. Ο νεαρός άσος, συμμετείχε ενεργά στο πάρτι της πρόκρισης. Οι πρώην συμπαίκτες του τον αγκάλιασαν, ενώ οι ιαχές «Ολυμπιακός» αντηχούσαν στους διαδρόμους του γηπέδου.