Επιτέλους ο Προμηθέας επέστρεψε στις νίκες * Θρίαμβος και για Γλαύκο

Ιδανικό ντεμπούτο έκανε ο Μάριος Μπατής σε ρόλο πρώτου προπονητή στον Προμηθέα, αφού το μεσημέρι του Σαββάτου (14/3) οι Πατρινοί πήραν διπλό με 99-89 κόντρα στη Μύκονο Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Νάσος Μπαζίνας βρέθηκε σε πρώτο πλάνο για τον Προμηθέα -που έβαλε τέλος σε ένα σερί επτά ηττών που μετρούσε στο πρωτάθλημα- έχοντας 19 πόντους (3/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4/5 βολές), 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ και καθαρό μυαλό στην τέταρτη περίοδο, όταν η Μύκονος προσπάθησε να κάνει την αντεπίθεσή της. Διψήφιοι και οι Σι Τζέι Χάρις, Ντέβον Γκραντ, Κένταλ Κόλεμαν, Τζόρνταν Τάκερ, Νίκος Πλώτας.

Γενικά οι φιλοξενούμενοι είχαν για όπλο το μακρινό σουτ και υστέρησαν μόνο στις επιστροφές τους, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να βρουν 25 πόντους στον αιφνιδιασμό.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου έπεσε στο 7-12 (5-6 εντός και 2-6 εκτός έδρας), ενώ ο Προμηθέας ανέβηκε στο 7-12 (3-6 εντός και 4-6 εκτός έδρας).

Από πλευράς ηττημένων ξεχώρισε ο Ταϊρί Άπλμπι με 32 πόντους (εκ των οποίων τους 20 στο πρώτο μέρος), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ αλλά και 7 λάθη, όπως και ο Μαλίκ Χέσον που έβαλε 24 πόντους (εκ των οποίων τους 18 στο δεύτερο μέρος) και μάζεψε 6 ριμπάουντ.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Κατραχούρας, Χατζημπαλίδης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-31, 40-56, 59-76, 89-99

Τα ομαδικά στατιστικά της Μυκόνου: 16/31 δίποντα, 13/31 τρίποντα, 21/30 βολές, 43 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 13 επιθετικά), 21 ασίστ, 18 λάθη, 5 κλεψίματα, 3 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 21/41 δίποντα, 10/23 τρίποντα, 27/36 βολές, 32 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 8 επιθετικά), 20 ασίστ, 10 λάθη, 11 κλεψίματα, 4 μπλοκ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 22η αγωνιστική η Μύκονος Betsson θα παίξει στο κλειστό του Αγίου Θωμά με το Μαρούσι (21/3, 18:15), ενώ ο Προμηθέας θα υποδεχθεί τον Κολοσσό Ρόδου (21/3, 16:00).

Ηταν η πρώτη νίκη του Προμηθέα μετά από 10η συνεχόμενες (!!!) ήττες το 2026 , μετά δηλαδή από αυτές με ΑΕΚ (εντός), Μαρούσι, Πανιώνο (εντός), Αρη (εντός), Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, Περιστέρι (εντός), Μαρούσι (εντός) στο Κύπελλο και Ελάν Χαλόν, Ελάν Χαλόν (εντός) στην Ευρώπη. Τελευταία του νίκη ήταν ...πέρυσι, στις 28/12/2025 όταν νίκησε με το ευρύ 92-80 το Περιστέρι στην Αθήνα για την 12η αγωνιστική της Α1.Νίκησε αριβώς 76 (!!) μέρες και σερί 10 αγώνων μόνο με ήττες μετά την τελευταία του επιτυχία σε οποιαδήποτε διοργάνωση...

ΕΠΟΜΕΝΗ 22η Αγωνιστική

21/3, 16:00 Προμηθέας ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA-ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ERTSPORTS 1

21/3, 16:30 ΑΡΗΣ BETSSON-ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

21/3, 18:15 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON ERTSPORTS 1

21/3, 18:15 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΑΟΚ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

22/3, 13:00 ΑΕΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

22/3, 16:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ