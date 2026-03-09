Οι κορασίδες του Προμηθέα νίκησαν τον Απόλλωνα Πατρών

Το μεγάλο ντέρμπι του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα Κορασίδων της ΕΣΚΑ-Η διεξήχθη το Σάββατο στο Κλειστό της Περιβόλας, με τον Προμηθέα να επικρατεί με εντυπωσιακό τρόπο απέναντι στον Απόλλωνα με σκορ 34-75.

Λίγες μόλις ημέρες μετά τους πανηγυρισμούς του Απόλλωνα Πάτρών για την κατάκτηση του τίτλου στις Νεανίδες, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά στο παρκέ σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Προμηθέας, ωστόσο, εμφανίστηκε απόλυτα συγκεντρωμένος και έτοιμος να ανταποκριθεί σε ακόμη ένα απαιτητικό παιχνίδι της φετινής σεζόν.

Τα κορίτσια του coach Σκάλτσα μπήκαν στο παιχνίδι με καθαρό μυαλό, ένταση στην άμυνα και πλουραλισμό στην επίθεση. Μετά τα πρώτα δυόμισι λεπτά, όπου ο Προμηθέας είχε πετύχει το μοναδικό καλάθι της αναμέτρησης, οι «Πορτοκαλί» ανέβασαν στροφές και με εξαιρετική αμυντική λειτουργία κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά την επίθεση των γηπεδούχων. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 4-21, με τους μισούς πόντους του Απόλλωνα να προέρχονται από τη γραμμή των βολών.

Η εικόνα του αγώνα παρέμεινε παρόμοια και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Προμηθέας συνέχισε να επιβάλλει τον ρυθμό του, αυξάνοντας σταδιακά τη διαφορά και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με σκορ 9-38.

Στην επανάληψη, ο Απόλλωνας προσπάθησε να αντιδράσει, δείχνοντας στιγμές βελτίωσης κυρίως μέσα από ατομικές προσπάθειες. Ωστόσο, το βάθος του ρόστερ και η σταθερότητα του Προμηθέα δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης της κυριαρχίας του, με τη διαφορά να φτάνει στο +38 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Η τέταρτη περίοδος αποτέλεσε ευκαιρία για δοκιμές από την πλευρά του Προμηθέα, με τον προπονητή να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες της ομάδας. Και οι 12 παίκτριες που αγωνίστηκαν ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά, συμβάλλοντας στην τελική διαμόρφωση του σκορ.

Με το τελικό 34-75, οι δύο ομάδες συγκεντρώθηκαν μαζί στο κέντρο του γηπέδου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Άλλωστε, η περσινή βράβευση για το fair play αποδεικνύεται πως κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν.

Για ακόμη ένα παιχνίδι, η κερκίδα ήταν γεμάτη, με τους φιλάθλους και των δύο ομάδων να δημιουργούν μια όμορφη ατμόσφαιρα, υποστηρίζοντας με πάθος αλλά και σεβασμό τις αθλήτριες.