Ο Απόλλων Πατρών επέστρεψε στις νίκες

Νωρίτερα άνοιξε η αυλαία της 22ης αγωνιστικής στον 2ο όμιλο της National League 1, με τον Απόλλωνα να κερδίζει στη Πάτρα με 89-77 τη Σαρωνίδα και να ανεβαίνει στις 12 νίκες.

Η ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου παρά το κακό ξεκίνημα της (24-33) στο 13’, κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση, να φτάσει στο +10 (78-68) με τρίποντο του Κιέρ (35’) και να πάρει τη νίκη.

Από 22 πόντους είχαν για τους νικητές οι Κιέρ (4/4 βολές, 3/7 διπ., 4/8 τριπ., 5 ασίστ, 4 ριμπ) και Κώττας (10/13 βολές, 6/18 διπ., 7 ριμπ.) ενώ ακολούθησαν οι Παπαφωτίου (16 π., 1/2 διπ., 4/6 τριπ., 7 ριμπ.) και Σταμάτης (15 π., 4/5 διπ., 2/4 τριπ.). Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Χείλαρη με 9 πόντους (3/6 διπ., 1/5 τριπ.) και 11 ριμπάουντ.

Για τον ΝΟΣ που έμεινε στις 7 νίκες και θα πρέπει να προσέχει τα νώτα του, ο Παπαζήσης σκόραρε 16 πόντους (7/7 βολές, 3/6 διπ., 1/9 τριπ., 6 ριμπ., 5 ασίστ) και από 15 πόντους είχαν οι Κοντούδης (4/4 διπ., 2/5 τριπ., 8 ριμπ.) και Βίσεντιν (3/4 βολές, 6/9 διπ., 6 ριμπ.).

Αναλυτικά η αναμέτρηση:

Απόλλων Πατρών-ΝΟ Σαρωνίδας 89-77

Διαιτητές: Στρέμπας-Τσουρή-Σαμαράς

Δεκάλεπτα: 24-28, 44-43, 64-61, 89-77

Απόλλων Πατρών (Τζαμάκος): Καλύβας 1, Μπράντλει Κιέρ 22 (4), Χείλαρης 9 (1), Σίψας, Παπαφωτίου 16 (4), Βαλκανάς, Μανάκας 2, Σταμάτης 15 (2), Ζούμπος, Τζόλος 2, Κώττας 22

ΝΟ Σαρωνίδας (Γεωργαντάς): Οουαντίντζο 5, Κοντούδης 15 (2), Παξινός 7 (1), Δελίδης 7 (1), Παπαζήσης 16 (1), Μόμτσος 9 (3), Κοζοκάρου, Ευαγγελόπουλος, Βισέντιν 15, Τσάμης 3 (1), Σαραντόπουλος

Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης εδώ

22η Αγωνιστική

Τα αποτελέσματα:

Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Πανελευσινιακός (7/3)

Παγκράτι-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου Πάτρας (7/3)

Ιόνιος Κέρκυρας-Εθνικός Λιβαδειάς (7/3)

Έσπερος Λαμίας-Ηλυσιακός (7/3)

ΑΕΝ Κηφισιάς-Έσπερος Καλλιθέας 0-20 (ανευ αγώνα))

Ρεπό: ΕΑ Προμηθέας 2014

Η βαθμολογία

1) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 36 1477-1265 212

2) Απόλλων Πατρών 33 1623-1560 63

3) Πανελευσινιακός 32 1454-1353 101

4) ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ 32 1463-1410 53

5) Προμηθέας 2014 Πάτρας 31 1627-1518 109

6) Εθνικός Λιβαδειάς 30 1477-1436 41

7) Ηλυσιακός 29 1395-1330 65

8) Παγκράτι 28 1315-1277 38

9) Σαρωνίδα 26 1464-1565 -101

10) Ιόνιος 25 1344-1452 -108

11) Έσπερος Λαμίας 24 1335-1453 -118

12) Έσπερος Καλλιθέας 24 1378-1586 -208

13) ΑΕΝ Κηφισιάς 19 931-1078 -147

* Ιόνιος, Σαρωνίδα, Παγκράτι, Έσπερος Καλλιθέας, Κρόνος Αγίου Δημητρίου, Ηλυσιακός, Έσπερος Λαμίας και Πανελευσινιακός έκαναν το ρεπό τους.

**Εθνικός Λιβαδειάς, Παγκράτι και Προμηθέας Πάτρας έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ ο Απόλλων Πάτρας ένα περισσότερο.

ΕΠΟΜΕΝΗ - Πρόγραμμα - 23η Αγωνιστική

14/03/2026 17:00

2ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ" ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ Α.Ε. ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΛΙΣΙΩΝ "ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ" ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ" ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ

15/03/2026 18:00 PROMITHEAS PARK ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ