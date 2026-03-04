Back to Top
Μετάλλιο και διακρίσεις από τον ΕΟΣ Πατρών- ΦΩΤΟ

Στο βάθρο!!

Αγωνιστική αναρρίχηση

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Πατρών συμμετείχε με τρεις αθλητές στον 37ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα  Αγωνιστικής Αναρρίχησης Boulder, στις 28/2-1/3, στην Κοζάνη.

Ήταν ο δεύτερος αγώνας της Μελίνας Σούλη, πρώτη εμφάνιση για τον Σωτήρη Αθανασόπουλο κα Χάλκινο μετάλλιο μετάλλιο για τον Ορέστη Σούλη.

Συγχαρητήρια Ορέστη! Μπράβο στα παιδιά μας!

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Πατρών Αναρρίχηση
