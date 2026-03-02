Ανακοίνωση διαμαρτυρίας από τη Θύελλα Πατρών ειχαμε μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση (1/3) με τον ΠΑΣ Πύργος για το 62ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής.

Αναλυτικά:

"Σε ακόμη ένα παιχνίδι η ομάδα μας δεν πήρε μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτά που δικαιούταν.

Στην αναμέτρηση με τον ΠΑΣ Πύργος, η φάση του 2ου λεπτού βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς υπήρξε κατά την άποψή μας πεντακάθαρη παράβαση πέναλτι που δεν καταλογίστηκε.Μια απόφαση που θα μπορούσε να διαμορφώσει από νωρίς διαφορετικές αγωνιστικές ισορροπίες.

Δεν στεκόμαστε μόνο σε μία φάση. Τα δεδομένα των 22 αγωνιστικών προκαλούν εύλογο προβληματισμό: η ομάδα μας δεν έχει κερδίσει ούτε ένα πέναλτι, ενώ έχουν καταλογιστεί εννέα εις βάρος της. Πρόκειται για μια στατιστική που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Υπενθυμίζουμε ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει παραπομπές διαιτητών, καθώς και επίσημες συγγνώμες από θεσμικούς παράγοντες. Σεβόμαστε ότι το ποδόσφαιρο εμπεριέχει το ανθρώπινο λάθος. Ωστόσο, όταν οι ισορροπίες ενός πρωταθλήματος είναι τόσο λεπτές και κάθε βαθμός έχει καθοριστική σημασία, οφείλουμε να επισημαίνουμε όσα επηρεάζουν την αγωνιστική δικαιοσύνη.

Ενόψει των play off, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι αγώνες πρέπει να κρίνονται αποκλειστικά εντός των τεσσάρων γραμμών, από την προσπάθεια και την αξία των ποδοσφαιριστών.

Η διαφύλαξη της αξιοπιστίας του πρωταθλήματος είναι ευθύνη όλων.

Για τη Θύελλα Πατρών τώρα ξεκινά ένα νέο, απαιτητικό κεφάλαιο.

Πέντε αγώνες που αντιμετωπίζουμε ως τελικούς.

Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα, πίστη και απόλυτη προσήλωση στους στόχους μας.

Ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση του ΠΑΣ Πύργος για την άψογη φιλοξενία και ευχόμαστε στην ομάδα να εκπληρώσει τους στόχους της στη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου".