Με Μαυροβούνιο - Ελλάδα οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αθλητική επικαιρότητα της ημέρας
Ο δεύτερος αγώνας της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Mundobasket, ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – Πρωτέας Βούλας Elite League
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Μπολόνια Serie A
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαυροβούνιο – Ελλάδα Προκριματικά Mundobasket
21:30 Novasports Start Κόρντομπα – Ανδόρα Ποδόσφαιρο
21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ουντινέζε – Φιορεντίνα Serie A
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Χετάφε La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέρμιγχαμ – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Ζιλ Βισέντε – Μπενφίκα Liga Portugal
