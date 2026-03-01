Μεγάλη νίκη η Παναχαϊκή, ήττα της Θύελλας, γκέλα ο Παναιγιάλειος

Σχεδον νίκη σωτηρίας πέτυχε (1/3) η Παναχαϊκή που επικράτησε του Λουτρακίου 1-0 στην Αγυιά με τέρμα του Μούλα στο 87ο λεπτό.

Οι «κοκκινόμαυροι» μπαίνουν στο +6 από τη Θύελλα Πατρών στα play outs, κάτι που σημαίνει πως έχουν ένα ισχυρό πλεονέκτημα κόντρα στην άλλη πατρινή ομάδα.

Η Παναχαϊκή είχε δύο δοκάρια με τον Πετράτο (6′ 35′) και 2-3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει νωρίτερα το σκορ με Ορτέντζιο και Νιφορόπουλο

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Τσιρίνης, Πετράτος, Σταθόπουλος, Ορτέντζιος (85’ Συρμής), Γασπαρινάτος, Νιφορόπουλος, Σμπόρας, Καντάς (67’ Μασούρας), Βερβίτας (55’ Παπαευθυμίου), Μούλας, Αγουρίδης

* Παρότι το πάλεψε και είχε καλή παρουσία, η Θύελλα δεν απέφυγε την ήττα εκτός έδρας από τον Πύργο με 2-0.

Στο 2′ είχε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ σε προσπάθεια του Κ. Κουτσαντώνη.

ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ: Ξυπολιάς, Καπνιάρης, Χρυσανθακόπουλος (88’ Γιαννιός), Θανόπουλος, Ράμα, Δημητρέλλος, Κ. Κουτσαντώνης (72’ Τσερικλός), Αχ. Κουτσαντώνης (80’ Πιστικός), Ντίνος (88’ Σουγλέρης), Παραστατίδης, Σκουμής.

* Κι άλλη εντός έδρας απώλεια βαθμών για τον Παναιγιάλειο, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Μιλτιάδη και μπαίνει στα play offs στο -2 από τη Ζάκυνθο.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Μπονατάκης, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Ντούκας (70’ Πολίτης), Κολοκοτρώνης, Καμαρά, Μπουρλάκης, Σταυρόπουλος (70’ Σκούτας), Λαθύρης (46’ Κυριαζής), Λιάτος (80’ Αθανασόπουλος), Σιάκας (23 λ.τ. Παλαιολογόπουλος).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

Παναχαϊκή – Λουτράκι 1-0: 87′ Μούλας. Κόκκινη: 82′ Τσέας

ΠΑΣ Πύργος – Θύελλα Πατρών 2-0: 8′ Δασκαλόπουλος, 10′ Μακρής.

Παναιγιάλειος – Μιλτιάδης 1-1: 1′ Σιάκκας – 65′ Ηλιόπουλος

Πανγυθεατικός – Πανθουριακός 0-5: 5′ αυτογκόλ, 14′ 21′, πέναλτι 76′ 88′ Αγγελής

ΑΠΣ Ζάκυνθος – Πέλοπας Κιάτου 3-0: 34′ Κουλούσιας, 45′ Μπαστακός, 59′ πέναλτι Δούμας

Κόρινθος – Ερμής Μελιγούς 1-1: 40′ Νικολάου – 90′

Βαθμολογία (Τελική)

Πύργος 22 45-7 56

Ζάκυνθος 22 46-11 52

Παναιγιάλειος 22 40-15 50

Μιλτιάδης 22 32-23 33

Κόρινθος 22 35-31 32

Πέλοπας 22 20-32 29

=============

Πανθουριακός 22 29-25 28

Λουτράκι 22 18-18 28

Παναχαϊκή 22 29-26 27

Θύελλα Π. 22 20-30 21

Ερμής Μελ. 22 13-39 10

Πανγυθεατικός 22 8-78 2

Στα play offs θα αγωνιστούν οι Πύργος, Ζάκυνθος, Παναιγιάλειος, Μιλτιάδης, Κόρινθος και Πέλοπας, ενώ στα play outs θα λάβουν μέρος οι Πανθουριακός, Λουτράκι, Παναχαϊκή, Θύελλα, Ερμής Μελιγούς και Πανγυθεατικός με τις δύο τελευταίες ομάδες να μην έχουν ελπίδες παραμονής.

Την ερχόμενη Παρασκευή θα διενεργηθεί η κλήρωση στα γραφεία της ΕΠΟ (13.00).

Η Β' ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Θυμιζουμε: Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του Πρωταθλήματος, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 1 έως 6 θα συμμετάσχουν σε ένα Ειδικό Πρωτάθλημα αγωνιζόμενοι ξανά με τις ομάδες του Ομίλου τους σε 5 αγωνιστικές (5 μονοί αγώνες, 3 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης). Στο Ειδικό Πρωτάθλημα των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 1-6 θα μεταφέρονται οι βαθμοί που θα έχουν συγκεντρώσει όλες οι ομάδες στην 1η φάση του Πρωταθλήματος.

Α) Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις τρεις (3) πρώτες θέσεις στους Ομίλους 1,2 και 3 καθώς και η καλύτερη 2η ομάδα των ως άνω Ομίλων, θα σχηματίσουν έναν Όμιλο τεσσάρων (4) ομάδων και θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες (6 αγώνες, 3 εντός έδρας και 3 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης), χωρίς να μεταφέρονται οι βαθμοί που έχουν συγκεντρωθεί στην 1η και 2η φάση του Πρωταθλήματος.

Η καλύτερη δεύτερη (2η) ομάδα θα προκύπτει από την ειδική βαθμολογία και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνονται ως κριτήρια οι περιπτώσεις iii, iv και v της παραγράφου 5 του Άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις πρώτες δυο (2) θέσεις (1η και 2η ) του Ομίλου θα προβιβαστούν στην ανώτερη κατηγορία Β)

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις τρεις (3) πρώτες θέσεις στους Ομίλους 4,5 και 6 καθώς και η καλύτερη 2η ομάδα των ως άνω Ομίλων, θα σχηματίσουν έναν Όμιλο τεσσάρων (4) ομάδων και θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες (6 αγώνες, 3 εντός έδρας και 3 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης), χωρίς να μεταφέρονται οι βαθμοί που έχουν συγκεντρωθεί στην 1η και 2η φάση του Πρωταθλήματος. Η καλύτερη δεύτερη (2η) ομάδα θα προκύπτει από την ειδική βαθμολογία και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνονται ως κριτήρια οι περιπτώσεις iii, iv και v της παραγράφου 5 του Άρθρου 20 του Κ.Α.Π.. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις πρώτες δυο (2) θέσεις (1η και 2η ) του Ομίλου θα προβιβαστούν στην ανώτερη κατηγορία

Συνολικά από τους 2 Ομίλους της 3ης φάσης θα προβιβαστούν τέσσερις (4) ομάδες στην ανώτερη κατηγορία (Superleague 2 αγωνιστικής περιόδου 2026-2027).

Υποβιβασμός στην κατώτερη κατηγορία (τοπικό Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.)

Από την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, θα υποβιβάζονται απευθείας στα τοπικά πρωταθλήματα των Ε.Π.Σ. δεκαοχτώ (18) ομάδες.

Ειδικό Πρωτάθλημα με την συμμετοχή των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 7 έως 12 μετά την λήξη της 1ης φάσης στον 1ο, 2ο και 3ο Όμιλο

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του Πρωταθλήματος, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 7 έως 12 στον 1ο , 2ο και 3ο Όμιλο, θα συμμετάσχουν σε ένα Ειδικό Πρωτάθλημα στον κάθε έναν από τους ως άνω Ομίλους, αγωνιζόμενοι ξανά με τις ομάδες του Ομίλου τους σε 5 αγωνιστικές (5 μονοί αγώνες, 3 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης).

Ειδικό Πρωτάθλημα με την συμμετοχή των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 7 έως 12 μετά την λήξη της 1ης φάσης στον 4ο, 5ο και 6ο Όμιλο

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του Πρωταθλήματος, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 7 έως 12 στον 4ο, 5ο και 6ο Όμιλο, θα συμμετάσχουν σε ένα Ειδικό Πρωτάθλημα στον κάθε έναν από τους ως άνω Ομίλους, αγωνιζόμενοι ξανά με τις ομάδες του Ομίλου τους σε 5 αγωνιστικές (5 μονοί αγώνες , 3 εντός έδρας και 2 εκτός έδρας, κατόπιν κλήρωσης). Οι ομάδες που θα καταλαμβάνουν τις τρείς (3) τελευταίες θέσεις (10η ,11η και 12η ) σε κάθε Όμιλο θα υποβιβάζονται στην κατώτερη κατηγορία (τοπικό Πρωτάθλημα Ε.Π.Σ.) Στο Ειδικό Πρωτάθλημα των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις 7 – 12 θα μεταφέρονται οι βαθμοί που θα έχουν συγκεντρώσει όλες οι ομάδες στην 1η φάση του Πρωταθλήματος.

Τα φετινά αποτελέσματα της Παναχαϊκής

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓ. Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ

Γ’ Εθνική 22 7-6-9 29-26

Κύπελλο Ερασ. 1 0-0-1 1-2

Κύπελλο ΕΠΣΑ 2 2-0-0 10-0

Σύνολο 25 9-6-10 40-28