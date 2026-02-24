Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ελπίζουν: Η βαθμολογία τους στην Ευρώπη

Xωρίς νίκη ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα των πλέι οφ για τις τρειςελληνικές ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Δεν ήταν το καλύτερο δυνατό ως απολογισμός.

Αλλά ταυτόχρονα καμιά ομάδα δεν μπορεί να θεωρηθεί πως έχει ήδη αποκλειστεί. Τουναντίον, τόσο ο Ολυμπιακός (0-2) με τη Λεβερκούζεν στο Champions League όσο και οι ΠΑΟΚ (1-2 με τη Θέλτα) και ΠΑΟ (2-2 απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν) στο Europa έχουν την πεποίθηση πως μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω.

Ακούγεται ως κάτι οξύμωρο καθόσον οι ρεβάνς θα διεξαχθούν μακριά από τα «σπίτια» των ομάδων μας, ποιος όμως αποκλείει την ανατροπή;

* Με στόχο την υπέρβαση και το «θαύμα» της πρόκρισης στις 16 καλύτερες ομάδες του Champions League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (242/) την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Γερμανία. Η κρίσιμη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 και οι φίλαθλοι των Ερυθρολεύκων θα έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση τόσο από το συνδρομητικό κανάλι Cosmote Sport 2, όσο και από την ελεύθερη συχνότητα του ΜEGA. Φάση των «16» εάν περάσει: Ολυμπιακός VS Μπάγερν Μονάχου ή Άρσεναλ

* Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το διπλό στο Ηράκλειο και τη μεστή εμφάνιση απέναντι στον ΟΦΗ, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα του στη ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν για τα νοκ άουτ του Europa League. Ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει στη διάθεσή του «φρέσκα» πρόσωπα, καθώς οι Μπακασέτας, Τζούριτσιτς και Σάντσες, αναμένεται να δώσουν επιπλέον ενέργεια και ποιότητα στο παιχνίδι των «πράσινων». Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει την επόμενη Πέμπτη την πρόκριση στην Τσεχία, στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, παρά τη μεγάλη εμφάνιση του Ανδρέα Τεττέη, ήρθε ισόπαλος 2-2 και θα πάει για την πρόκριση σε μία εβδομάδα στην Τσεχία. Το τριφύλλι θα φιλοξενηθεί στις 26 του μήνα, μέρα Πέμπτη στο Stadion «města Plzně» από τη Βικτόρια Πλζεν και η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:45. Σε περίπτωση πρόκρισης στους «16», οι «πράσινοι» θα δώσουν ξανά το πρώτο ματς στο Ολυμπιακό Στάδιο, αντιμετωπίζοντας είτε την Μπέτις είτε τη Μίντιλαντ.

* Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στη ρεβάνς για τα Play Offs των «16» του Europa League, στις 26 Φεβρουαρίου, στις 22:00. Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τη Θέλτα στην Τούμπα με 2-1 και συνεπώς θα πρέπει να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση και ανατροπή στη ρεβάνς του Βίγκο, ώστε να προκριθεί στους «16» του Europa League. Οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στη Γαλικία σε μια εβδομάδας από σήμερα, στις 26 Φεβρουαρίου. Το ματς θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί από την Cosmote TV. Θυμίζουμε πως όποια περάσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο, στους "16" μία εκ των Λιόν ή Άστον Βίλα σε κλήρωση που θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου.

* Η μόνη που δεν αγωνίζεται ειναι η ΑΕΚ. Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ΑΕΚ για τη σεζόν 2025-26 συνεχίζονται στο Conference League, με τη φάση των «16» να διεξάγεται τον Μάρτιο του 2026. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 12/3/2026 και η ρεβάνς στις 19/3/2026. Η ομάδα συμμετέχει στη διοργάνωση μετά την πορεία της από την τέταρτη θέση της Stoiximan Super League 2024-25. Μια εκ των Νόα, Ντρίτα, Τσέλιε και Άλκμααρ θα συναντήσει στους "16" η Ένωση, η οποία θα μπει για τελευταία φορά στην τρέχουσα σεζόν σε κλήρωση στις 27 Φεβρουαρίου, όταν και θα μάθει το πλήρες μονοπάτι της μέχρι τέλους.

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ιδού και ο συνοπτικός απολογισμός τους στην ιστορία τους στα Ευρωπαϊκά κύπελλα, όπου εδώ και δύο δεκαετίες ο Ολυμπιακός προσπέρασε τον Παναθηναϊκό και προηγείται έχοντας τις περισσότερες συμμετοχές, αγώνες, νίκες και γκολ.

Διοργάνωση Συμ. Αγ. Νί. Ισ. Ήτ. ΓΚΟΛ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Πρωταθλητριών 11 28 7 6 15 25-43

Τσάμπιονς Λιγκ 24 158 59 30 69 197-240

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡ/ΤΣ 35 176 63 36 84 222-283

Σύνολο ΕΥΡΏΠΗ 77 371 147 70 154 490-537

ΦΕΤΟΣ 1 9 3 2 4 10-16

ΓΕΝΙΚΟ 78 380 150 72 158 500-553

ΠΑΟΚ

Champions League 10 32 8 10 14 45–57

Europa League 29 160 61 45 54 223–185

Conference League 3 34 18 7 9 55–34

Κυπελλούχων 6 18 8 5 5 24–23

Εκθέσεων 3 6 2 0 4 5–17

Σύνολο 51 250 97 67 86 341–308

ΦΕΤΟΣ 1 12 5 4 3 22-15

ΓΕΝΙΚΟ 52 262 102 71 89 363-323

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

Champions League 30 165 51 47 67 191–225

Κυπελλούχων 7 22 9 3 10 29–36

Europa League 25 125 50 25 49 158–154

Conference 2 14 6 2 6 21–19

Σύνολο 64 325 116 77 132 399–434

Εκθέσεων 1 4 1 1 2 3–3

ΦΕΤΟΣ

Τσάμπιονς Λιγκ 1 2 0 1 1 0-2

Γιουρόπα Λιγκ 1 13 5 6 2 13-10

ΓΕΝΙΚΟ 67 344 122 85 138 415-449

ΑΕΚ

Πρωταθλητριών 16 74 18 22 34 7 9–118

Κυπελλούχων 6 22 10 3 9 33–27

ΟΥΕΦΑ 28 134 47 33 54 182–191

Conference 3 12 7 3 2 35-19

Εκθέσεων 1 2 0 0 2 0–4

ΓΕΝΙΚΟ 53 244 80 61 101 329–359