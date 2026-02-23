Ο Αντετοκούνμπο έδωσε χαρά σε έναν 6χρονο που νίκησε τον καρκίνο- BINTEO

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός με τραυματισμό για τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά πριν το παιχνίδι με τους Τορόντο Ράπτορς είχε την ευκαιρία να συναντήσει έναν μικρό οπαδό της ομάδας στην κερκίδα.

Ο 6χρονος Μέισον νίκησε τον καρκίνο και το ανακοίνωσε στον κόσμο με ένα πλακάτ, το οποίο του έδωσε την ευκαιρία να συναντήσει και τον αγαπημένο του παίκτη από τους Μιλγουόκι Μπακς, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο “Greek Freak” έκανε… high 5 με τον πιτσιρικά και αστειεύτηκε για τη δύναμή του, υποστηρίζοντας ότι θα χρειαστεί να μείνει ακόμη 6 εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Το video έγινε viral και δημοσιεύτηκε και από τον επίσημο λογαριασμό του NBA.