Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας: Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 23χρονος που μαχαίρωσε 21χρονο

Μυστήριο παραμένει το κίνητρο της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο καρναβάλι της Έδεσσας, όταν ένας 23χρονος επιτέθηκε σε έναν 21χρονο, τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στη συμπλοκή παραμένουν ασαφείς, με τις αρχές να ερευνούν λεπτομερώς κάθε πιθανή αιτία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 23χρονος μαχαίρωσε τρεις φορές τον 21χρονο στο πόδι. Μετά την επίθεση, προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο, όμως έχασε την ισορροπία του, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι, τραυματιζόμενος σοβαρά. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, που έσπευσαν να καλέσουν βοήθεια και να διατηρήσουν την τάξη μέχρι την άφιξη της αστυνομίας.

Αμέσως μετά το επεισόδιο, και οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Έδεσσας. Ο 23χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ ο 21χρονος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και παραμένει υπό παρακολούθηση. Ευτυχώς, η ζωή κανενός από τους δύο δεν διατρέχει κίνδυνο, γεγονός που ανακουφίζει συγγενείς και φίλους των εμπλεκομένων.

Το αστυνομικό τμήμα Έδεσσας έχει αναλάβει την προανάκριση, προσπαθώντας να συγκεντρώσει μαρτυρίες από παρευρισκόμενους και να ερευνήσει το πλαίσιο στο οποίο σημειώθηκε η επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από προσωπικές διαφορές μέχρι τυχόν εμπλοκή εξωτερικών παραγόντων, προκειμένου να κατανοήσουν τα αίτια του επεισοδίου και να αποδώσουν ευθύνες.