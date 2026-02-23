Μεξικό: Τουρίστες εγκλωβισμένοι, διακοπή πτήσεων και φόβοι για ολοκληρωτικά αντίποινα μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»

Eγκλωβισμένοι Αμερικανοί τουρίστες στο θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα ζητούν απομάκρυνση από την «εμπόλεμη ζώνη» την ώρα που οι πτήσεις ακυρώνονται, ενώ εικόνες βομβαρδισμού έρχονται από την Γκουανταλαχάρα μια από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA, την ώρα που η κυβέρνηση του Μεξικού θριαμβολογεί για ιστορική νίκη στη μάχη κατά των ναρκωτικών.

Τα αντίποινα του οργανωμένου εγκλήματος για τον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών, Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, ή ««Ελ Μέντσο», δεν είναι απλώς κύμα βίας αλλά ολοκληρωτικός πόλεμος που έχει παραλύσει δημόσιες συγκοινωνίες, πτήσεις και κάθε οικονομική δραστηριότητα σε τουλάχιστον δώδεκα πολιτείες, σύμφωνα με αναλυτές.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις κατέσχεσαν όπλα, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών πυραύλων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας του Μεξικού περιγράφοντας επιχείρηση από τις Ειδικές Δυνάμεις του Μεξικανικού Στρατού με συνδρομή αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας και της Δύναμης Άμεσης Αντίδρασης της Εθνοφρουράς.

Το καρτέλ διακινούσε κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνες, φαιντανύλη και μετανάστες προς τις ΗΠΑ, ενώ «καινοτόμησε» στη βία, χρησιμοποιώντας drones και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και έγινε διαβόητο για τις τολμηρές επιθέσεις κατά των μεξικανικών δυνάμεων ασφαλείας, όπως η κατάρριψη στρατιωτικού ελικοπτέρου το 2015 και η αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του αρχηγού της αστυνομίας της Πόλης του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Χαρφούς.

Καθώς τα στρατεύματα κινούνταν για να συλλάβουν μέλη του καρτέλ της «Νέας Γενιάς του Χαλίσκο», δέχτηκαν πυρά και τα ανταπέδωσαν, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή.

Αεροπορικές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων των Air Canada, United Airlines και American Airlines, έχουν ακυρώσει πτήσεις προς το Χαλίσκο, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η βρετανική κυβέρνηση προειδοποιούν τους ξένους υπήκοους να μείνουν σε καταφύγιο εάν βρίσκονται σε Χαλίσκο, Ταμαουλίπας, Μιτσοακάν, Γκερέρο και Νουέβο Λεόν.

Σε 12 πολιτείες αναφέρθηκαν πύρινα οδοφράγματα, λεηλασίες και πυρπολισμοί καταστημάτων και υποκαταστημάτων τραπεζών.

«Κορυφαίος στόχος για Μεξικό και ΗΠΑ»

«Στρατιωτικό προσωπικό δέχτηκε επίθεση και, σε αυτοάμυνα, απέκρουσε την επιθετικότητα», σκοτώνοντας τέσσερα μέλη του καρτέλ επί τόπου και τραυματίζοντας τρία άλλα, συμπεριλαμβανομένου του Οσεγκερούα, ο οποίος πέθανε κατά τη μεταφορά του με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Δύο άλλα φερόμενα μέλη συμμορίας συνελήφθησαν.

Υπό κράτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται μέλη του καρτέλ, με ορισμένους να εκτίουν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών. Μεταξύ αυτών ο Abigael González Valencia, κουνιάδος του «Ελ Μέντσο», που αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ ως επικεφαλής του καρτέλ Los Cuinis

Οι ΗΠΑ είχαν παράσχει στο Μεξικό πληροφορίες που βοήθησαν την επιχείρησή του να συλλάβει τον Ελ Μέντσο.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ότι ο Ελ Μέντσο ήταν «κορυφαίος στόχος για την κυβέρνηση του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του εμπορίου φαιντανύλης στην πατρίδα μας». Για πληροφορίες δινόταν αμοιβή 15. 000. 000 δολαρίων από τις αμερικανικές αρχές, ενώ για το Μεξικό ήταν ο «πλέον καταζητούμενος».

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», βρέθηκε από καλλιεργητή μαριχουάνας στη δυτική πολιτεία Μιτσοακάν, στο τιμόνι του «Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο» (CJNG), μέσω επιθετικότητας, φιλοδοξίας, βαρβαρότητας και σκληρότητας.

Μετακόμισε στις ΗΠΑ ως παράτυπος μετανάστης τη δεκαετία του 1980 και ακολούθησαν διάφορες συλλήψεις για ναρκωτικά στην Καλιφόρνια, προτού τελικά καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση.

Απελάθηκε πίσω στο Μεξικό σε ηλικία 30 ετών και άρχισε να αφοσιώνεται πλήρως στη δράση των καρτέλ. Εργάστηκε για το καρτέλ «Μιλένιο» και επωφελήθηκε από την κατάρρευση του καρτέλ Σιναλόα μετά την έκδοση του ηγέτη του, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, στις ΗΠΑ. Οι επακόλουθες μάχες μεταξύ αντιμαχόμενων φατριών στη Σιναλόα τελικά διέλυσαν την ομάδα και το καρτέλ της Νέας Γενιάς ανέλαβε μερίδα του λέοντος στο εμπόριο φαιντανύλης.

Η κυβέρνηση της προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, υπενθυμίζει ήδη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ζητήσει δράση από το Μεξικό μετά τη μετανάστευση και για περιορισμό του εμπορίου φαιντανύλης.