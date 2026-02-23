Καθαρά Δευτέρα: Χιλιάδες επισκέπτες και ανοιξιάτικο σκηνικό στο Χιονοδρομικό

Χιλιάδες επισκέπτες κατέκλυσαν σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, εκμεταλλευόμενοι τον ανοιξιάτικο καιρό και την ηλιοφάνεια που δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για εξορμήσεις στο βουνό.

Παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ημερών δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές, η περιοχή των Καλαβρύτων δέχθηκε αυξημένη κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Η σημερινή ημέρα, ωστόσο, αποτέλεσε την κορύφωση της επισκεψιμότητας, καθώς ο καθαρός ουρανός και η καλή ορατότητα προσέλκυσαν ακόμη περισσότερους εκδρομείς, σύμφωνα με το kalavrytanews.com.

Επισκέπτες κάθε ηλικίας απολαυμβάνουν τις πίστες του χιονοδρομικού κέντρου, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν απλώς μια χαλαρή βόλτα στο χιόνι, συνδυάζοντας τη χειμερινή ατμόσφαιρα με την αίσθηση της άνοιξης. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στην πόλη των Καλαβρύτων, με τα καταστήματα εστίασης και τα καφέ να γεμίζουν από κόσμο που επέλεξε να περάσει την ημέρα σε έναν από τους δημοφιλέστερους χειμερινούς προορισμούς της χώρας.



