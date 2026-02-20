«Έφυγε» από τη ζωή ο Απολλωνιστής Γιάννης Μούγιος

Θλίψη προκάλεσε στην οικογένεια του Απόλλωνα και στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του Γιάννη Μούγιου, σε ηλικία 87 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του συλλόγου, με πολυετή και ουσιαστική προσφορά στους «μελανόλευκους». Η δράση του δεν περιορίστηκε μόνο στα διοικητικά ή οργανωτικά δρώμενα, αλλά επεκτάθηκε συνολικά στην ενίσχυση και στήριξη του Απόλλωνα σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας του.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του στην ανέγερση του κλειστού γηπέδου του Απόλλωνα στην Περιβόλα, έργο που αποτέλεσε σταθμό για την ανάπτυξη του συλλόγου και άφησε διαχρονικό αποτύπωμα στον αθλητισμό της περιοχής.

Η ανακοίνωση του ΑΣ Απόλλων

«Ο Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων Πατρών εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του Ιωάννη Μούγιου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε ένας άνθρωπος με διαρκή και ουσιαστική προσφορά στον Σύλλογό μας. Επιτυχημένος έμπορος δομικών υλικών, σύμβουλος με διορατικότητα και ακούραστος υποστηρικτής του Απόλλωνα από το 1960, συνέδεσε το όνομά του με κομβικές στιγμές της ιστορίας μας. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του κατά την περίοδο 1989–1990, όταν με γενναιοδωρία και αίσθημα ευθύνης δώρισε την απαιτούμενη ποσότητα δομικών υλικών για την ανέγερση του Κλειστού Γηπέδου Περιβόλας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία της έδρας που αποτέλεσε και αποτελεί σημείο αναφοράς για την ομάδα και τους φιλάθλους μας.

Η πολυετής παρουσία του, η έμπρακτη αγάπη του για τον Σύλλογο και το ήθος που τον διέκρινε αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην οικογένεια του Απόλλωνα. Η προσφορά του δεν περιορίστηκε σε υλικά μέσα, αλλά αποτυπώθηκε κυρίως στο παράδειγμα ανιδιοτέλειας και αφοσίωσης που κληροδοτεί στις νεότερες γενιές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και σύσσωμη η οικογένεια του Απόλλωνα Πατρών εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».