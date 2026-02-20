Προβάδισμα για Αναγεννησιακό και Γαλήνη

Β' Εθνική πινγκ πονγκ
Με τους αγώνες που διοργάνωσε η Τοπική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο χώρο ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ του ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ συνεχίστηκαν τα πρωταθλήματα των ΟΜΙΛΩΝ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΩΝ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ και η Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.
Ήταν μια ημέρα με πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα, με τις ομαδικές συναντήσεις να γίνονται συγχρόνως σε 9 τραπέζια παρουσία πολλών φίλων του αθλήματος.
Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα ο ιδιαίτερα ενισχυμένος μεταγραφικά Αναγεννησιακός Πατρών παρουσιάζεται ως το φαβορί για την κατάκτηση της 1ης θέσης στους άνδρες και τον ακολουθούν ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010. ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ και ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ που σχεδόν έχουν εξασφαλίσει την είσοδο τους στην τετράδα των play off.
Ο σπουδαιότερος αγώνας της αγωνιστικής έγινε μεταξύ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ και ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Επικράτησε μετά από συνάντηση τριών ωρών οριακά με 4-3 ο ΙΚΑΡΟΣ.
Στην κατηγορία γυναικών ΓΑΛΗΝΗ και ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ έχουν μεγάλη διαφορά δυναμικότητας από τις άλλες ομάδες και ο τίτλος θα κριθεί από τo αναμεταξύ τους παιχνίδι στα play off.
Στο 1ο όμιλο του Α’ ΤΟΠΙΚΟΥ προηγούνται ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ) και ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και στον 2ο όμιλο ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (2η ομάδα) και ΑΣΕΑ ΑΝΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Τα αποτελέσματα
Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΑΠΣ AΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 0 - 4
ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 - ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 4 - 0
ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4 - 0
ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4 - 2
ΑΠΣ AΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 4 - 0
ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 - 3
ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ 4 - 0
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 4 - 1
ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 - ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 1 - 4
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν Η Β
1.ΑΠΣ AΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 10 0 20
2.ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 8 3 19
3.ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 7 4 18
4.ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 6 4 16
5. ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (2η ομάδα) 3 7 13
6.ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ 2 8 12
7.ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 0 10 10
Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 0 - 4
ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4 - 3
ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 4 - 0
ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 2 - 4
ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ - ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 2 - 4
ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 4 – 0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν Η Β
1.ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 6 1 13
2.ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 5 1 11
3.ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 4 3 10
4.ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1 5 7
5.ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ 0 6 5
Α’ ΤΟΠΙΚΟ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η Γαλήνη - ΑΕΣ Ίκαρος Κάτω Καστριτσίου ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 0 - 4
ΑΙΓΑΙΟ ΕΑ - ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 - 1
ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΑΙΓΑΙΟ ΕΑ 4 - 0
ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2 - 4
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 4 - 0
ΑΙΓΑΙΟ ΕΑ - ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 4 – 0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν Η Β
1.ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ (2η ομάδα) 6 1 13
2.ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5 1 11
3.ΑΙΓΑΙΟ ΕΑ - ΑΙΓΑΙΟ ΕΑ 4 3 11
4.ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 5 7
5.ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 0 6 6
Α’ ΤΟΠΙΚΟ
2Ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΣΕΑ ΑΝΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 - 0
ΑΠΣ AΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 4 - 2
ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΠΣ AΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 - 1
ΑΣΕΑ ΑΝΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 4 - 2
ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 - 1
ΑΠΣ AΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΣΕΑ ΑΝΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 – 4
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν Η Β
1.ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (2η ομάδα) 6 0 12
2.ΑΣΕΑ ΑΝΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 4 3 11
3.ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (2η ομάδα) 4 2 10
4.ΑΠΣ AΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ(2η ομάδα) 1 6 8
5. ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 1 5 7
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr