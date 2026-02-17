ΝΕΠ: Πήρε άριστα στην τεχνική κολύμβηση

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή αθλητών της Πάτρας στο Πανελλήνιο Χειμερινό πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης, που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο από τις 12 έως 15 Φεβρουαρίου 2026, με σημαντικές διακρίσεις και εξαιρετικές επιδόσεις.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν αθλητές της ΝΕΠ υπό την καθοδήγηση του προπονητή τους, Δημήτρη Καραγιάννη, καταγράφοντας αξιόλογες επιδόσεις:

Η Άννα Βασιλική Κάντζαρη, στην κατηγορία Παγκορασίδων Β’, κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στα 400 μέτρα και 200 μέτρα διπλά πέδιλα, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αγωνιστική της πορεία.

Ο Γεώργιος Μουζενίδης, στην κατηγορία Παμπαίδων Β’, βελτίωσε την ατομική του επίδοση και κατέκτησε την 4η θέση στα 50 μέτρα διπλά πέδιλα, δείχνοντας σημαντική πρόοδο και αγωνιστική ωριμότητα