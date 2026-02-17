Πρώτη μεγάλη φετινή εκδήλωση για το Stratego στην Πάτρα- ΦΩΤΟ

Έκοψε την πίτα της η Patras Stratego Team σε μια όμορφη εκδήλωση που συνδυάστηκε με αγωνιστική δραστηριότητα.

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 49οy Δημοτικo;y Σχολείοy Πατρών πραγματοποιήθηκαν τρία τουρνουά: Junior, Open Patras και Open Αρχαρίων/Παλαιμάχων. Αξιοσημείωτα της εκδήλωσης οι αρκετές συμμετοχές σε μικρούς και μεγάλους, με νέους πρωτοεμφανιζόμενους παίκτες και με αρκετά άτομα να ταξιδεύουν από την Αθήνα για να ζήσουν όμορφες “στιγμές” από τα τουρνουά της Patras Stratego Team.

Στο τουρνουά Junior όλα τα παιδιά κέρδισαν όμορφα δώρα, ενώ την πρώτη θέση κατέκτησε ο Γιάννης Τρυπαναγνωστόπουλος, με δεύτερο τον Κωνσταντίνο Ανδρικόπουλο και τρίτο τον Μάρκελλο Δρακονταειδή.

Στο τουρνουά Open Αρχαρίων/Παλαιμάχων κέρδισε το κύπελλο ο Νεκτάριος Βαρελάς ενώ τον ακολούθησε κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο ο Ανδρέας Βρης.

Τέλος, στο Open Patras νικητής αναδείχθηκε ο Δημήτρης Καραμανής από την Αθήνα, δεύτερος ήταν ο Νίκος Μάνδαλος της ομάδας της Πάτρας και τρίτος πάλι από την αθηναϊκή ομάδα ο Θοδωρής Φυτιλάκος.

Ο τυχερός που βρήκε το φλουρί στην Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας κέρδισε δωροεπιταγη 100€ για την συμμετοχή του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Stratego 2026 που θα πραγματοποιθεί στην Νιγρίτα Σερρών στις 13-14 Ιουνίου.

Η προετοιμασία της Patras Stratego Team για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συνεχίζεται, ενώ αναμένονται κάποια εσωτερικά αγωνιστικά τεστ μέχρι το καλοκαίρι.