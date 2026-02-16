Άμυνα Πατρών: Στη Ρουμανία με την Εθνική ο Μάριος Καπερώνης

Στο Ploiesti της Ρουμανίας βρίσκεται από την Κυριακή με την Εθνική Ομάδα Πυγμαχιας ο αθλητής της Άμυνας Πατρων, Μάριος Καπερώνης, προκειμένου να συμμετάσχει στο διεθνές τουρνουά dracula open 2026.



Μετά την χθεσινή κλήρωση ο Μαριος θα αντιμετωπίσει τον Λετονο αθλητη Volosovs Jegors στα προημιτελικά της κατηγορίας των 42 kg u15 men την Τετάρτη.

Ευχόμαστε στον αθλητη και σε ολα τα μελη της εθνικής ομάδας καλη επιτυχια.

Ο νεαρός πρωταθλητής θα έχει την ευκαιρία για το πρώτομεγάλο διεθνές τεστ.

Είναι ηδη πανελληνιονίκης (ασημένιο μςετάλλιο το 2025 στους Παμπαιδες) και ειναι γιος του παλιού πρωταθλητή της ΕΑΠ και νυν προπονητή στην Αμυνα, Μάριου Καπερώνη, ο τελευταίος πυγμάχος της Πάτρας ποου αγωνίστηκε ποτέ σε Ολυμπιάδα.