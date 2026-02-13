Η ευαισθητοποίηση για τα Ολυμπιακά ιδεώδη

Με ιδιαίτερη επιτυχία έγινε η τηλεπαρουσίαση των μελών της Διεθνούς Ολυμπιακής Πρωτοβουλίας που οργάνωσε το Κέντρο Ολυμπισμού-Πολιτισμού και ο Σύλλογος Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς» ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων «Λος Άντζελες 2028»

Σκοπός της συγκρότησης της Διεθνούς Ολυμπιακής πρωτοβουλίας είναι με την επιδιωκόμενη συνένωση των γνώσεων και δυνάμεων του Ελληνισμού μας που καθημερινά αναδεικνύονται στο Επιστημονικό και Κοινωνικό γίγνεσθαι να συμβάλουμε στην ευαισθητοποίηση των απανταχού Ελλήνων και λάτρεις του Ολυμπισμού για την α)ανάδειξη των Ολυμπιακών ιδεωδών, την καθιέρωση της Ολυμπιακής εκεχειρίας, και την β)ανόρθωση της Παιδείας μας, με την καλλιέργεια της Ολυμπιακής Παιδείας και της «Αριστείας» για την δημιουργία του ολοκληρωμένου πολίτη.

Στο καλωσόρισμα των μελών της, από Αμερική και Καναδά, ο ιδρυτής της Ολυμπιακής Πρωτοβουλίας καθηγητής,Δρ.Μαλλιάς Θεόδωρος, τόνισε την αναγκαιότητα της διάσωσης, προβολής και ανάδειξης του ανεκτίμητου Ολυμπιακού μεγαλουργήματος και των Διαχρονικών και Παγκοσμίων Ολυμπιακών ιδεωδών που συνέβαλαν καθοριστικά στην διαμόρφωση του Πολιτισμού της Ανθρωπότητας, για να μην ξεφτίσει και χαθεί με την συνεχώς αυξανόμενη εμπορευματοποίησή τους.

Επίσης η Διεθνής Ολυμπιακή συνεργασία μας, αποβλέπει εξίσου σημαντικό στην ανόρθωση του πιο ευαίσθητου τομέα της Εκπαίδευσης που αφορά την Παιδεία των Παιδιών μας, των απανταχού Ελλήνων και των Κοινοτήτων του απόδημου Ελληνισμού, προσφέροντας προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και την καλλιέργεια της «Αριστείας» στα πλαίσια του «Ευ Αγωνίζεσθαι»

Σε ότι αφορά την υγεία των παιδιών μας προτείνεται η Χορήγηση του πρωτότυπου Διεθνώς αναγνωρισμένου Αθλητικού-Ψυχολογικού Τέστ, το οποίο παρέχει την δυνατότητα να επιλέξει το παιδί το άθλημα που αγαπά και του αρέσει, γεγονός που του εξασφαλίζει την δια βίου αθλησή του σ΄ένα ψυχοσωματικά υγιές Κοινωνικό και Αθλητικό περιβάλλον.

Στην συγκρότηση συμμετείχαν οι παρακάτω σημαντικοί φορείς με τους εκπροσώπους τους οι οποίοι ανέπτυξαν σημαντικές προσεγγίσεις για την υλοποίηση των στόχων μας.

Το Κέντρο Πολιτισμού-Ολυμπισμού «Κωστής Παλαμάς» (Γιάχου Γεωργία)

Ο Σύλλογος Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς» (Μαλλιάς Θεόδωρος)

Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο στο Μόντρεαλ. (Πάππας Κώστας-Ζωή Ηλιοπούλου-Χαλάτσης Θεόδωρος)

Ο Σύλλογος Πατρινών Νέας Υόρκης «Κωστής Παλαμάς»(Σερέτης-Παπαδόπουλος Πάνος)

Η Ελληνική βιβλιοθήκη της Νότιας Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες(Τρεβεζάς Φίλιππας)

Η Κοινωνία Ελληνικής Κληρονομιάς της Νότιας Καλιφόρνιας (Μπέσσυ Καρά-Λάζαρη)

Το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Αμερικής στην Καλιφόρνια (Σπύρος Λάζαρης και Βαγγέλης Μακρυγιάννης)

Το Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Διασποράς Αμερικής στην Νέα Υόρκη και

Το Σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής στη Νέα Υόρκη (Αλεξίου Νικόλαος)

Τα Μ.Μ.Ε, Ελληνικά Νέα Αμερικής, Hermes Expo στην Νέα Υόρκη (Κοτρότσος Παύλος)

Το ίδρυμα Ελληνικών σπουδών στο Berkley University στο Σαν Φραντζίσκο

Το Κέντρο Μοντέρνων Ελληνικών σπουδών στο Loyola Marymount University στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας.

και άλλων σημαντικών Διεθνών φορέων και οργανισμών που έκφρασαν την επιθυμία τους να συμπορευόσουν μαζί μας και που διέπονται από τα ίδια Πολιτιστικά και Ολυμπιακά ιδεώδη.

Η ομάδα της Διεθνής Ολυμπιακής Πρωτοβουλίας, συγκροτείται πρωταρχικά από φίλους της Αμερικής, Καναδά και Ελλάδας, που έμπρακτα συμμετείχαν με περίσσεια διάθεση και αγάπη στις πρόσφατες Πολιτιστικές και Ολυμπιακές εκδηλώσεις που οργάνωσαν στην Αμερική και Καναδά ο Σύλλογος Καλών Τεχνών Κωστής Παλαμάς και το Κέντρο Πολιτισμού Ολυμπισμού Κωστή Παλαμά.

Καθηγητής Πανεπιστημίου Καλιφόρνια, Βαλιανάτος Ευάγγελος

Καθηγητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ομότιμος καθηγητής, Γρουμπός Πέτρος, Ομότιμος Καθηγητής, Μπέλλας Αθανάσιος, Καθηγητής, Κακαρελίδης Γεώργιος

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Μαλλιά Σοφία

Ο Ιδρυτής της Διεθνούς Ολυμπιακής Πρωτοβουλίας

Πρόεδρος του Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς»

Καθηγητής, Δρ. Θεόδωρος Μαλλιάς