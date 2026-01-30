Πάτρα: Πόσο νοικιάζεται ένα διαμέρισμα 51τ.μ. στο κέντρο;

Ανοδική πορεία συνεχίζουν να καταγράφουν τα ενοίκια και στην Πάτρα, με την πόλη να ακολουθεί το κύμα ακρίβειας που πλήττει την αγορά κατοικίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Ενδεικτικά, στο κέντρο της Πάτρας, διαμέρισμα 51 τ.μ. διατίθεται προς 550 ευρώ τον μήνα, τιμή που μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν απαγορευτική για την τοπική αγορά.

Η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά, έχει οδηγήσει σε σημαντικές ανατιμήσεις, με φοιτητές, ζευγάρια και εργαζόμενους να δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να βρουν προσιτή στέγη. Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τη στροφή πολλών ιδιοκτητών στη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και από το αυξημένο κόστος ανακαίνισης και συντήρησης των ακινήτων.

Σε σύγκριση με άλλες πόλεις της περιφέρειας, η Πάτρα εμφανίζεται πλέον στις υψηλότερες θέσεις όσον αφορά τα ενοίκια, προσεγγίζοντας επίπεδα μεγάλων αστικών κέντρων.

Σχολιάζοντας το θέμα στο ertnews, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσιτών, Κοσμάς Θεοδωρίδης μίλησε για περιορισμένη προσφορά που ανεβάζει τα κόστη, αναφερόμενος στη συνολική εικόνα που επικρατεί στη χώρα.

Δείτε στους παρακάτω πίνακες, ενδεικτικά κάποια από τα ενοίκια που μπορεί να βρει οποιοσδήποτε αναζητήσει σε περιοχές της Αθήνας, αλλά και σε μεγάλες πόλεις της επαρχίας σε διαμερίσματα με εμβαδόν μεταξύ 50 και 60 τετραγωνικών μέτρων.

Αττική

Αιγάλεω: Διαμέρισμα 50 τμ προς 500€/μήνα

Πειραιάς: Διαμέρισμα 50 τμ προς 600€/μήνα

Καλλιθέα (Αθήνα): Διαμέρισμα 51 τμ προς 750 €/μήνα

Χαλάνδρι: Διαμέρισμα 60 τμ προς 940 €/μήνα

Κολωνάκι (Λυκαβηττός): Διαμέρισμα 50 τμ προς 1.100 €/μήνα

Περιφέρεια

Θεσσαλονίκη (Κέντρο): Διαμέρισμα 52 τμ προς 480€/μήνα

Πάτρα (Κέντρο): Διαμέρισμα 51 τμ προς 550€/μήνα

Ιωάννινα: Διαμέρισμα 55 τμ προς 470 €/μήνα

Αλεξανδρούπολη: Διαμέρισμα 53 τμ προς 450 €/μήνα

Καλαμάτα: Διαμέρισμα 55 τμ προς 550 €/μήνα