Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Συναγερμός ενόψει Πάσχα, μηδενική χαλάρωση στα μέτρα και εντατικοί έλεγχοι

Παρά τη χειμερινή ύφεση στα κρούσματα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, τόνισαν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, προειδοποιώντας ότι οι επόμενοι δύο μήνες μέχρι το Πάσχα είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν, για το διάστημα από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 8 Μαρτίου 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 2.128 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 2.636 εκτροφές και 484.135 θανατώσεις αιγοπροβάτων. Παράλληλα, για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 8 Μαρτίου 2026 καταγράφονται 103 κρούσματα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι, παρά τη σχετική χειμερινή ύφεση, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου θα κρίνει το εάν η επιζωοτία θα παραμείνει σε ελεγχόμενη τροχιά έως το καλοκαίρι. Η περίοδος του Πάσχα αυξάνει την επιχειρησιακή πίεση σε μεταφορές, σφαγές και ελέγχους, γι’ αυτό και η πλήρης εφαρμογή των μέτρων είναι απολύτως αναγκαία. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε, τα μέτρα προστασίας και επιτήρησης στις προβλεπόμενες ζώνες εκτείνονται έως τις 30 Απριλίου 2026, ενώ οι περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες διατηρούνται έως τις 30 Ιουνίου 2026, εφόσον δεν υπάρξουν νέα κρούσματα.