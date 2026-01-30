Πάτρα: Τραυματισμός οδηγού δικύκλου μετά από σύγκρουση με Ι.Χ.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ακτή Δυμαίων και Ελευθερίου Βενιζέλου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Ακτή Δυμαίων και Ελευθερίου Βενιζέλου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα προκλήθηκε έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. αυτοκινήτου με δίκυκλο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου.
Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο επικράτησε πρόσκαιρη αναστάτωση στην κυκλοφορία.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.
