Η Ακαδημία των Σπορ Πάτρας με τον Ασπρόπυργο

Για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών χάντμπολ η ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας θα φιλοξενήσει την ομάδα του ΑΣΟΔ Ασπροπύργου, το Σάββατο στις 4:00 μ.μ. στο Κλειστό γυμναστήριο Κώστας Πετρόπουλος στο Κουκούλι.

Η Ακαδημία των Σπορ της Πάτρας οκτώ αγώνες πριν τι φινάλε του πρωταθλήματος διατηρεί μέχρι σήμερα το αήττητο στο πρωτάθλημα και θέλει να το συνεχίσει και αυτή την αγωνιστική, για να διατηρηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, όπου οι δύο πρώτες θέσεις οδηγούν στην Α2 εθνική κατηγορία της επόμενης περιόδου.

Οι παίκτες του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου είναι συγκεντρωμένοι και έχουν πλήρη συναίσθηση του φετινού στόχου και όπως δηλώνει ο προπονητής των πρασίνων:

< θεωρώ ότι οι αθλητές μου αρχής γενομένης από τον αγώνα του β΄ γύρου της περασμένης αγωνιστικής, αλλά και αυτού του αγώνα και θέλουν και διαθέτουν τα προσόντα να αποδείξουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται, γιατί μόνον τυχαία δεν είναι η θέση μας στο πρωτάθλημα. Όλοι οι αντίπαλοι μας γνωρίζουν για τις δυνατότητες που έχουμε μέσα στην δυνατή έδρα μας, που όταν βρεθούμε όλοι σε καλή ημέρα, δεν έχει καμία ομάδα τύχη να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Καλούμε τους φιλάθλους μας να παρευρεθούν στις κερκίδες και να ενισχύσουν τα παιδιά μας με τον τρόπο που μόνον αυτοί ξέρουν να πραγματοποιούν, απέναντι σε μια φιλόδοξη ομάδα που θα προσπαθήσει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα, ώστε να διατηρήσει τις όποιες μαθηματικές ελπίδες έχει για να βρεθεί στις πρώτες προνομιούχες θέσεις της τελικής βαθμολογίας στη Β' Εθνική.

Στην φωτογραφία διακρίνονται:

Όρθιοι από αριστερά: Ιωάν. Παπαγιαννόπουλος (προονητής), Α. Αποστόλου, Ιωάν. Γιαννακούρας, Αλ. Παπαγιαννόπουλος, Κ. Βασιλειάδης, Ι. Αϊβάζης, Χ. Τυφτικίδης, M. – J. Tallon, Η. Αργυρός, Π. Αλεξόπουλος, Γ. Σπανός, Β. Αγγελακόπουλος, Δ. Ευθυμίου (έφορος).

Καθιστοί από αριστερά: Αγγ. Γιαννακούρας, Σ. Μαργαζάς, Χ. Ψυχογιάννης, Α. Σμυρνιώτης, Β. Κολιούλης, Κ. Γεωργίου, Χαρ. Παπαγιαννόπουλος, Π. Σαρικάς, S. – F. Muniz.