Ο Φειδιππίδης Αχαΐας στον 24ο Δρόμο Αργολικού Κόλπου

Δυναμικό παρόν για ακόμα μια χρονιά έδωσε ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας Φειδιππίδης στον 24ο Δρόμο Αργολικού Κόλπου «Παναγιώτης Παπαβασιλείου».

Διεξήχθη την Κυριακή 08 Φεβρουαρίου, στο μεγαλύτερο μέρος του κατά μήκος του Αργολικού Κόλπου, σε μία μοναδική σε ομορφιά παραθαλάσσια διαδρομή από τους Μύλους και τη Νέα Κίο μέχρι την είσοδο του Ναυπλίου, απέναντι από το δημοτικό κολυμβητήριο.

Ο αγώνας δρόμου, απόστασης 15,3χλμ, με εκκίνηση τη Λέρνα και τερματισμό το Ναύπλιο, διοργανώθηκε από το σύλλογο - μέλος της Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α–Υ «Μαραθωνοδρόμοι Δρομείς Αργολίδας», σε συνεργασία με το Σ.Δ.Υ Αργολίδας, και σημείωσε για ακόμα μια χρονιά απόλυτη οργανωτική επιτυχία.

Παράλληλα με τον αγώνα διεξήχθη και περιπατητική βόλτα στη διαδρομή των 15,3χλμ καθώς και παιδικός αγώνας 1000μ στην είσοδο του Ναυπλίου.

Ο καλός καιρός που επικρατούσε στην περιοχή από το πρωί της Κυριακής ευνόησε ώστε περισσότεροι από 900 δρομείς να συμμετάσχουν στους αγώνες, να απολαύσουν τη διαδρομή αλλά και να επιτύχουν γρήγορες επιδόσεις και ατομικά ρεκόρ.

Ο ΣΜΑΧ Φειδιππίδης συμμετείχε ομαδικά με δεκαοκτώ δρομείς στον αγώνα δρόμου των 15,3χλμ, οι οποίοι τερμάτισαν με την ακόλουθη σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο τερματισμού) :

Βανταράκης Αλέξανδρος (59:46), Βασιλείου Βασίλειος (1:01:30), Τραγουστής Λουκάς (1:08:26), Ζαφειράκης Αντώνιος (1:08:57), Μπιθέλης Βασίλειος (1:14:43), Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης (1:14:53), Ρεπαντής Θωμάς (1:22:34), Ασημακόπουλος Αθανάσιος (1:23:02), Παράσογλου Βασιλική (1:25:48), Δημητρίογλου Πολύδωρος (1:31:52), Anghel Georgia (1:34:49), Τραγουστής Αθανάσιος (1:40:54), Κωστόπουλος Βασίλειος (1:48:10), Ταχτσιόγλου Δημήτριος-Αλέξανδρος (1:50:34), Πλατώνη Αικατερίνη (1:56:20), Καρδαράκος Γρηγόριος (1:56:21) και Σακκά Λαμπρινή (1:57:31),

Την 3η θέση στην ηλικιακή του κατηγορία κατέκτησε ο Βανταράκης Αλέξανδρος.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου θέλει να συγχαρεί τα μέλη του Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» και του Συλλόγου Δρομέων Υγείας (Σ.Δ.Υ.) Πάτρας που συμμετείχαν στη μονοήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο για τον 24ο Δρόμο Αργολικού Κόλπου, αλλά και όλους τους δρομείς που συμμετείχαν στον αγώνα, τιμώντας το βετεράνο δρομέα αντοχής Παναγιώτη Παπαβασιλείου.

Ιδιαίτερα θέλουμε να συγχαρούμε τους διοργανωτές του αγώνα για την άψογη διοργάνωση, την υποστήριξη των δρομέων με εθελοντές κατά μήκος της διαδρομής, τις πλούσιες παροχές αλλά και τη φιλοξενία που παρείχαν σε δρομείς και εθελοντές στο Ναύπλιο μετά τον τερματισμό, επιτυγχάνοντας κάθε χρόνο την αναβάθμιση του αγώνα.