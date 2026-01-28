4ος διεθνής ημιμαραθώνιος Πάτρας: 8 εβδομάδες πριν τον αγώνα, πρακτικές απαντήσεις για την προετοιμασία

Οκτώ εβδομάδες πριν από έναν αγώνα δρόμου, οι περισσότεροι δρομείς βρίσκονται μπροστά σε κρίσιμα ερωτήματα:

Πώς προσαρμόζεται σωστά το προπονητικό πλάνο; Πότε αυξάνεται η ένταση και πότε μειώνεται ο όγκος; Ποιος είναι ο ρόλος της διατροφής και της αποκατάστασης; Πώς εντάσσεται η ενδυνάμωση χωρίς να επιβαρύνει τον οργανισμό;

Σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα έρχεται να δώσει απαντήσεις η ενημερωτική ημερίδα προετοιμασίας δρομέων που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 4ου Διεθνή Ημιμαραθώνιου Πάτρας, σε συνεργασία με το Runner Magazine.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

κατανοήσουν πώς δομείται σωστά ένα προπονητικό πλάνο για τις τελευταίες 8 εβδομάδες πριν τον αγώνα,

μάθουν πώς προσαρμόζεται η προπόνηση ανάλογα με το επίπεδο, την εμπειρία και τον στόχο κάθε δρομέα,

ενημερωθούν για τη σημασία της διατροφής και της αποκατάστασης όσο πλησιάζει η ημέρα του αγώνα,

αντιληφθούν τον ρόλο της ενδυνάμωσης στην πρόληψη τραυματισμών και στη βελτίωση της απόδοσης.

Στόχος είναι οι δρομείς να φύγουν από την ημερίδα με ξεκάθαρες απαντήσεις και ένα πλάνο που μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα, από την επόμενη κιόλας προπόνηση.

Η Ημερίδα απευθύνεται τόσο σε δρομείς που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε αγώνα δρόμου, όσο και σε πιο έμπειρους αθλητές που επιδιώκουν να βελτιώσουν την επίδοσή τους και να φτάσουν στην εκκίνηση σωστά προετοιμασμένοι.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, με ώρα έναρξης 18:30, στο My Way Hotel & Events στην Πάτρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, δήλωσε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/HKwxbAXtAwFGM4Ex8

Δείτε στο site αναλυτικά τις πληροφορίες της ημερίδας: https://patrashalfmarathon.gr/imerida-2026/

Αν δεν έχεις εγγραφεί ακόμα στον αγώνα της επιλογής σου, εκμεταλλεύσου την περίοδο early bird όσο διαρκεί και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου: https://patrashalfmarathon.gr/eggrafi-agones/

Η ημερίδα διοργανώνεται από την εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ και τον ΑΟ «ΠΕΛΟΨ» Πατρών και τελεί υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (ΣΜΑΧ) «Φειδιππίδης» και του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας.

Χορηγός Φιλοξενίας: My Way Hotel & Events