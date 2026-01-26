Έσπασαν τα ρεκόρ οι Πατρινοί βαδιστές!

Το ιστορικό πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα Μαραθωνίου βάδην (42.195μ.) εκτός σταδίου και η η ημερίδα Ημιμαραθωνίου βάδην (21.097μ.) ολοκληρώθηκαν στην Αλίαρτο τη Κυριακή με νικητές τον Αλέξανδρο Παπαμιχαήλ (ΑΣ Παμμηλιακός) με 3.24.07 στους άνδρες και την Πένυ Τσινοπούλου (ΑΣΓΣ Αγ. Στεφάνου το Οίον) με 3.54.05 στον μαραθώνιο βάδην.

Ο αγώνας, συνδιιοργάνωση του ΣΕΓΑΣ, με τον Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, διεξήχθη, όπως και πέρυσι, σε μια πολύ όμορφη διαδρομή ήταν εξαιρετικά οργανωμένος , ωστόσο μετά τα πρώτα χιλιόμετρα, σηκώθηκε ένας νοτιοδυτικός άνεμος, που επερέασε τους χρόνους.

Στον 27ο γύρο εγκατέλειψε ο Κώστας Ντεντόπουλος της Ολυμπιάδας Πάτρας. Στις γυναίκες, 4η με 4.18.43.84 ήταν η Σοφία Αλικανιώτη, επίδοση που είναι ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών (πρώτη εγγραφή).

Στην ημερίδα ημιμαραθώνιου βάδην (21.097μ.) εκτός σταδίου στην κατηγορία Νέων είχαμε την πρωτιά του Ελισσαίου Μπαρδάκη (Ολυμπιάδα) με 1.59.08.30, επίδοση που (ως πρώτη εγγραφή) είναι πανελλήνιο ρεκόρ νέων.

Στις νέες γυναίκες νικήτρια ήταν Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (Ολυμπιάδα) με 2.05.10.01, επίδοση που ομοίως (ως πρώτη εγγραφή) είναι πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών.

Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος, Ελισσαίος Μπαρδάκης και Ζαχαροπούλου προπονούνται με την Ντίνα Μπορνιβέλλι.