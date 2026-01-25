Back to Top
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

/

Διασυρμός της Παναχαϊκής στην Πάτρα με 3-1 από τον Πέλοπα Κιάτου * «Πεντάσφαιρος» ο Παναιγιάλειος

Σταθόπουλος Τάσσος
Πικρή ήττα για τη Θύελλα

Ηττα πισωγύρισμα για την Παναχαϊκή στο γήπεδό της το απόγευμα της Κυριακής από τον Πέλοπα Κιάτου και μάλιστα με 3-1, ήδη 0-3 από το 67ο λεπτό και έντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους της.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Συνοδινός, Πετράτος, Σταθόπουλος, Ορτέντζιος (46’ Γασπαρινάτος), Καμπεράι, Νιφορόπουλος, Βερβίτας, Συρμής, Αγουρίδης, Μπούρδος (56’ Παπαευθυμίου), Τσεκούρας (52’ Αγγελόπουλος).

Χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα, ο Παναιγιάλειος συνέτριψε με 5-0 τον Πανγυθεατικό στο Γύθειο και συνέχισε την πορεία του για τα play offs και τη διεκδίκηση της ανόδου. 

Η Θύελλα Πατρών έκανε μεγάλη προσπάθεια αλλά έχασε από δικά της λάθη στην Κόρινθομε 2-1.

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος, Θανόπουλος, Κατριβέσης (83’ Σουγλέρης), Δημητρέλλος (73’ Σκεπετάρης), Αναγνωστόπουλος, Ντίνος, Μαντάς (73’ Γιάννος), Ν. Βλασόπουλος (73’ Πανίτσας), Θεοδωρακόπουλος (83’ Σκουμής).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Παναχαϊκή – Πέλοπας Κιάτου 1-3: 81′ Νιφορόπουλος – 30′ 67′ Μπατζελής, 57′ Δ. Ραυτόπουλος

Πανγυθεατικός – Παναιγιάλειος 0-5: 38′ Λιάτος, 48′ 54′ Κυριαζής, 77′ Σκούτας, 83′

Πύργος – Μιλτιάδης 2-0: 68′ Μακρής, 80′ Καλλέργης
Κόρινθος – Θύελλα Πατρών 2-1: 66′ Χιλ, 85′ Ενσιά – 89′ Σκεπετάρης
Ζάκυνθος – Ερμής Μελιγούς 2-0: 45′ Γυφτομήτρος, 50′ Πολυμίλης. Κόκκινη: 45′ Μάλλης (Ερμής Μελιγούς)

Πανθουριακός – ΑΟ Λουτρακίου 2-0: 44′ Δρούγας, 92′ Αγγελής

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πύργος 17 31-6 44
Παναιγιάλειος 17 31-13 39
Ζάκυνθος 17 29-11 37
Μιλτιάδης 17 29-16 30
Λουτράκι 17 17-14 24
Κόρινθος 17 28-26 24
Πέλοπας 17 15-26 22
Πανθουριακός 17 20-19 19
Παναχαϊκή 17 22-24 19
Θύελλα Π. 17 16-25 16
Ερμής Μελ. 17 10-27 9
Πανγυθεατικός 17 7-48 2

ΕΠΟΜΕΝΗ - 18η Αγωνιστική
ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ Κυριακή 01/02/26 15:00
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟΥ Κυριακή 01/02/26 15:00
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - Α.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Κυριακή 01/02/26 15:00
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. ΦΩΤΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Κυριακή 01/02/26 15:00
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Κυριακή 01/02/26 15:00
ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ - Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΙΑΤΟΥ Κυριακή 01/02/26 15:00 


Τα φετινά αποτελέσματα της Παναχαικής

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ     ΑΓ.   Ν-Ι-Η    ΓΚΟΛ

Γ’ Εθνική           17    5-4-8    22-24

Κύπελλο Ερασ.   1     0-0-1        1-2

Κύπελλο ΕΠΣΑ   1     1-0-0       9-0

Σύνολο            19     6-4-9    32-26

