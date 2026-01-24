Άρης Πατρών: «Απόδειξη ανικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας»

Η απόφαση της ΕΛ_ΑΣ για τη διεξαγωγή του αγώνα Άρης - Παναιγιάλειος χωρίς θεατές προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο Άρης Πατρών εξέδωσε τη πιο κάτω ανακοίνωση:

"Την απόδειξη της ανικανότητας τους σε όλα τα επίπεδα και τον λόγο που καταφέρετε εναντίον τους σε ορισμένες περιπτώσεις όλη η κοινωνία, μας έδειξε με το σημερινό της έγγραφο η Ελληνική αστυνομία, στο οποίο ανακοινώνει πως το παιχνίδι του Κυπέλλου της ομάδας μας κόντρα στον Παναιγιάλειο την επόμενη Τετάρτη 28/01 για τους «16» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών στα Προσφυγικά θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ!!!

Ένα παιχνίδι γιορτή που αναμενόταν να το παρακολουθήσει το μεγάλυτερο ποσοστό του φίλαθλου κόσμου του ερασιτεχνικού, κάποιοι θέλουν απλά να το προσπεράσουν σαν μια ακόμη βάρδια στο δημόσιο.

Δεν μας ενδιαφέρει το αν οι κύριοι δεν θέλουν ευθύνες και τους βολεύει η εύκολη λύση των κεκλεισμένων των θυρών. Αν αυτοί είναι της άποψης «Δεν ξέρω, δεν μπορώ και δεν με νοιάζει», να κάτσουν σπίτι τους και να μην μας χαλάνε την γιορτή.

Εμείς μέρος της ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ σας δεν θα γίνουμε. Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να συζητήσουμε την διαφορετική απόφαση για τα δύο ματς Κυπέλλου εκείνης της ημέρας, όπου ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ!!!

Χαιρόμαστε που μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 2 κορυφαίες ομάδες του Νομού, αλλά εμείς γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και ο σχεδόν ένας αιώνας της ύπαρξης μας είναι το δικό μας παράσημο.

Δεν θέλει πολλά λόγια. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ ΚΑΘΕ ΜΑΤΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΟΡΤΗ. Είμαστε ερασιτεχνικό σωματείο και πριν τη νίκη και το αποτέλεσμα είναι η αγάπη για το παιχνίδι. Το ΠΑΙΧΝΙΔΙ! Και χωρίς το γήπεδο με κόσμο δεν υπάρχει χαρά και λόγος διεξαγωγής κανενός παιχνιδιού.

Απόδειξη του παράλογου σκεπτικού σας είναι η ίδια η Ένωση που απ’ όσο γνωρίζουμε ζητά να γίνει ο αγώνας με κόσμο, χωρίς τη μετακίνηση των οργανωμένων φιλάθλων του Παναιγιαλείου.

ΤΟ ΜΑΤΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΚΟΣΜΟ ‘Η ΑΠΟΧΩΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ!"