Διεθνής Ημιμαραθώνιος 2026: Το πρόγραμμα και οι ομιλητές της ημερίδας προετοιμασίας

Ο 4ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας, σε συνεργασία με το Runner Magazine, παρουσιάζει το πλήρες πρόγραμμα και τους ομιλητές της ενημερωτικής ημερίδας προετοιμασίας δρομέων, που θα πραγματοποιηθεί ενόψει της φετινής διοργάνωσης.

Η ημερίδα είναι αφιερωμένη στις 8 τελευταίες εβδομάδες πριν τον αγώνα και στοχεύει να προσφέρει στους συμμετέχοντες πρακτικές και εφαρμόσιμες κατευθύνσεις για τη σωστή οργάνωση του προπονητικού τους πλάνου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στο My Way Hotel & Events στην Πάτρα και περιλαμβάνει:

18:30 – 19:00 | Προσέλευση – Εγγραφές

19:00 – 19:30 | Χαιρετισμοί

19:30 – 21:00 | Θεματικές εισηγήσεις

«Σχεδιάζοντας το προπονητικό πρόγραμμα που θα σε οδηγήσει στο νέο σου ατομικό ρεκόρ»

Βασίλης Παπαϊωάννου, γυμναστής & προπονητής αντοχής (MSc.), αρχισυντάκτης Runner Magazine, πρώην πρωταθλητής Ελλάδας στα 1500μ.

Νίκος Πολιάς, προπονητής Επιπέδου Α, εκδότης Runner Magazine, πολυνίκης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου

«Διατροφή & αποκατάσταση στην προετοιμασία»

Ηρώ Κόττικα, κλινική διαιτολόγος – διατροφολόγος

«Ενδυνάμωση δρομέων: γιατί είναι απαραίτητη και πώς εντάσσεται στο προπονητικό πλάνο»

Γιάννης Σεφερλής, γυμναστής – φυσικοθεραπευτής, υπεύθυνος του κέντρου άσκησης και αποκατάστασης F-Place

21:00 – 21:30 | Ερωτήσεις & συζήτηση με το κοινό

Τον συντονισμό της ημερίδας έχει ο Νίκος Πολιάς, τεχνικός διευθυντής του Patras Half Marathon.

Η Ημερίδα απευθύνεται τόσο σε δρομείς που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε αγώνα δρόμου όσο και σε πιο έμπειρους αθλητές που στοχεύουν στη βελτίωση της επίδοσής τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, απαιτείται δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://forms.gle/HKwxbAXtAwFGM4Ex8

Η ημερίδα διοργανώνεται από την εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ και τον ΑΟ «Πέλοπας» Πατρών και τελεί υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (ΣΜΑΧ) «Φειδιππίδης» και του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πάτρας.

Χορηγός Φιλοξενίας: My Way Hotel & Events

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, με ώρα έναρξης 18:00, στο My Way Hotel & Events στην Πάτρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, δήλωσε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/HKwxbAXtAwFGM4Ex8

Δείτε στο site αναλυτικά τις πληροφορίες της ημερίδας: https://patrashalfmarathon.gr/imerida-2026/

Αν δεν έχεις εγγραφεί ακόμα στον αγώνα της επιλογής σου, εκμεταλλεύσου την περίοδο early bird όσο διαρκεί και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου: https://patrashalfmarathon.gr/eggrafi-agones/

Χορηγός Φιλοξενίας: My Way Hotel & Events.