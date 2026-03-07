Νέα πρωτιά για τον Εμμανουήλ Καραλή: Πέταξε στα 6.06 μ. στη Ρουέν

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο μίτινγκ του επί κοντώ που έγινε στη Ρουέν το Σάββατο (7/3).

Ο Έλληνας άλτης πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 6.06μ για να κατακτήσει την κορυφή, ενώ έφτασε μια ανάσα από το να κάνει ξανά Πανελλήνιο ρεκόρ, αφού πέρασε καθαρά τα 6.20μ, αλλά άγγιξε τον πήχη με το στήθος του κατά την κάθοδο.

Ο δεύτερος καλύτερος επικοντιστής όλων των εποχών παγκοσμίως, που ξεπέρασε τα 6.17μ στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, έδειξε, όπως γράφει το SPORT24, με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως είναι έτοιμος για ακόμη μεγαλύτερα άλματα.

Οι 10 κορυφαίοι όλων των εποχών με τις καλύτερες επιδόσεις τους

Αρμάντ Ντουπλάντις – 6.30μ.

Εμμανουήλ Καραλής – 6.17μ.

Ρενό Λαβιλενί – 6.16μ.

Σεργκέι Μπούμπκα – 6.15μ.

Κέι Σι Λάιτφουτ – 6.07μ.

Στίβεν Χούκερ – 6.06μ.

Σαμ Κέντρικς – 6.06μ.

Μαξίμ Ταράσοβ – 6.05μ.

Ντμίτρι Μαρκόβ – 6.05μ.

Κρίστοφερ Νίλσεν – 6.05μ.