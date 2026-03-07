Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΣΤΙΒΟΣ

/

Νέα πρωτιά για τον Εμμανουήλ Καραλή: Πέταξε στα 6.06 μ. στη Ρουέν

Νέα πρωτιά για τον Εμμανουήλ Καραλή: Πέτ...

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση στο μίτινγκ επί κοντώ της Ρουέν με άλμα στα 6.06μ

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο μίτινγκ του επί κοντώ που έγινε στη Ρουέν το Σάββατο (7/3).

Ο Έλληνας άλτης πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 6.06μ για να κατακτήσει την κορυφή, ενώ έφτασε μια ανάσα από το να κάνει ξανά Πανελλήνιο ρεκόρ, αφού πέρασε καθαρά τα 6.20μ, αλλά άγγιξε τον πήχη με το στήθος του κατά την κάθοδο.

Ο δεύτερος καλύτερος επικοντιστής όλων των εποχών παγκοσμίως, που ξεπέρασε τα 6.17μ στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, έδειξε, όπως γράφει το SPORT24, με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως είναι έτοιμος για ακόμη μεγαλύτερα άλματα.

Οι 10 κορυφαίοι όλων των εποχών με τις καλύτερες επιδόσεις τους
Αρμάντ Ντουπλάντις – 6.30μ.
Εμμανουήλ Καραλής – 6.17μ.
Ρενό Λαβιλενί – 6.16μ.
Σεργκέι Μπούμπκα – 6.15μ.
Κέι Σι Λάιτφουτ – 6.07μ.
Στίβεν Χούκερ – 6.06μ.
Σαμ Κέντρικς – 6.06μ.
Μαξίμ Ταράσοβ – 6.05μ.
Ντμίτρι Μαρκόβ – 6.05μ.
Κρίστοφερ Νίλσεν – 6.05μ.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Προχωρούν τα έργα στην παραλιακή ζώνη Ρίου – Αγίου Βασιλείου

Μήνυμα από το Ντουμπάι του Πατρινού Γιάννη Βαφέα: «Είμαστε καλά και νιώθουμε ασφαλείς»

Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκε το 2025 ο αριθμός των νεκρών σε τροχαία δυστυχήματα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Εμμανουήλ Καραλής
Sports
Στίβος
["\u0395\u03bc\u03bc\u03b1\u03bd\u03bf\u03c5\u03ae\u03bb \u039a\u03b1\u03c1\u03b1\u03bb\u03ae\u03c2"]
823445
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports