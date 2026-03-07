Στη μάχη της Β' Εθνικής πινγκ - πονγκ, όμιλος Δυτικής Ελλάδας

Την Κυριακή 8 Μαρτίου ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ θα γίνει η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου για τα πρωταθλήματα των ΟΜΙΛΩΝ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΩΝ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ και η Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. .

Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα ο ιδιαίτερα ενισχυμένος μεταγραφικά ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ παρουσιάζεται ως το φαβορί για την κατάκτηση της 1ης θέσης της κανονικής περιόδου στους άνδρες και τον ακολουθούν ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010, ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ και ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ που σχεδόν έχουν εξασφαλίσει την είσοδο τους στην τετράδα των play off.

Στην Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ και ΓΑΛΗΝΗ έχουν μεγάλη διαφορά δυναμικότητας από τις άλλες ομάδες και ο τίτλος θα κριθεί από το αναμεταξύ τους παιχνίδι στα play off.

Στο 1ο όμιλο του Α’ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ προηγούνται ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ (2η ΟΜΑΔΑ) και ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και στον 2ο όμιλο ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (2η ομάδα) και ΑΣΕΑ ΑΝΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στο χώρο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ ( προπονητήριο ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ) και στο διπλανό χώρο της τοξοβολίας, με τις ομαδικές συναντήσεις να γίνονται συγχρόνως σε 9 τραπέζια.

Οι αγώνες play off και play out της Β ́ Εθνικής Ανδρών και Β ́Εθνικής Γυναικών Δυτικής Ελλάδος θα διεξαχθούν τη Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026, στο κλειστο γυμναστηριο «Δ.Τόφαλος» οποτε και υπαρξει η τελικη καταταξη των δυο πρωταθλημάτων. Στους άνδρες οι 2 πρώτες ομάδες θα συμμετασχουν στα μπαραζ ανοδου στην Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ και η τελευταια θα υποβιβαστει στο Α' ΤΟΠΙΚΟ.Στις γυναίκες η πρωταθλητρια θα συμμετάσχει και αυτη στα μπαραζ ανοδου για την Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

11:00 1 ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2010 - ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

11:00 3 ΑΠΣ AΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

11:00 4 ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ

13:30 1 ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ

13:30 2 ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΓΩΝΑ - ΑΠΣ AΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

13:30 3 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

11:00 5 ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ

11:00 6 ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

13:30 5 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΕΚ ΠΑΤΡΩΝ

13:30 6 ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ - ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Α΄ΤΟΠΙΚΟ

11:00 1 ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2- ΑΠΣ AΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2

11:00 2 ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 - ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ

11:00 4 ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 1 - ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

11:00 5 ΑΕΣ ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 2- ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2

13:30 2 ΑΣΕΑ ΑΝΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΣ ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2

13:30 3 ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ - ΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

13:30 4 ΕΑΛ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ 2

13:30 5 ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΙΓΑΙΟ ΕΑ