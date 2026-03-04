UEFA ranking: Η Παναχαϊκή και το «Big 4»

Oλο και πιο σημαντικό ρόλο παίζει πια στις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις της UEFA η κατάταξη των συλλόγων σε συνδυασμό πάντα και με την γενική αξιολόγηση κάθε χώρας, βάση της οποίας καθορίζονται και πόσες ομάδες μετέχουν σε κάθε διοργάνωση.

Το αν η Ελλάδα θα έχει δύο ομάδες στο Τσάμπιονς Λιγκ Λιγκ ή εάν ο εκπρόσωπος στο Γιουρόπα Λιγκ αποφύγει προκριματικούς γύρους και πόσους, έχει να κάνει με το πόσους πόντους έχει το σακούλι μας!

Κι όσο κι αν οι οπαδικές προτιμήσεις δεν το επιτρέπουν (σχεδόν σε κανέναν) δεν φαντάζεστε πόσο σημαντικό και οφέλιμο είναι για τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ κλπ να πηγαίνει καλά ο Ολυμπιακός, και αντίστροφα!

Με την ευκαιρία αυτή ας δούμε τις καλύτερες στιγμές του ΒIG-4 του ελληνικού ποδοσφαίρου στην ιστορία του UEFA ranking.

Kαλύτερο πλασάρισμα είναι αυτό του Παναθηναϊκού πριν από 30 χρόνια, κορυφαία ομάδα σήμερα, όπως και σχεδόν όλη την 20ετία, ο Ολυμπιακός ο οποίος μάλιστα είναι και πιο ψηλά από όλες τις ελληνικές ομάδες στην διαχρονική λίστα της UEFA, δηλαδή από το 1955.

Μια λίστα στην οποία το 1974 βρίσκουμε και την Παναχαϊκή, στην 42η θέση με 1.250 βαθμούς. Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας να κλαις...



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1995–1996 11

1996–1997 11

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2023-24 25

ΑΕΚ

2003-2004 27

ΠΑΟΚ

2024-25 51

2025-26 51

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

1973-1974 42

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ (1955-2024)

Ολυμπιακός 25ος

Παναθηναϊκός 42ος

ΠΑΟΚ 66ος

ΑΕΚ 70ή