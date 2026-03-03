Α.Σ. Προαστείου Πάτρας: Μετάλλια στο σχολικό τοξοβολίας

Μεγάλη χαρά και τιμή για τον Αθλητικό Σύλλογο Προαστείου Πατρών συνιστούν οι νέες επιτυχίες των αθλητών του.

Αυτη τη φορά στο Πανελλήνιο Σχολικό πρωτάθλημα τοξοβολίας 2026 που πραγματοποιήθηκε στην Λιβαδειά. Η αθλήτρια Καλαβριζιώτη Δήμητρα κατέκτησε την πρώτη θέση και το κύπελλο, στο τόξο ΒareΒow, λαμβάνοντας και την μέγιστη μοριοδότηση.

Η Μηλιώνη Μαρίνα για λίγο έχασε την τρίτη θέση, παραμένοντας τέταρτη έχοντας κάνει μια δυνατή προσπάθεια και ο Βλάχος Γεώργιος αγωνίστηκε χωρίς να ολοκληρωθεί ο αγώνας του, λόγω αεροπορικού ταξιδιού.

Ο ΑΣΠ συγχαίρει και ευχαριστεί όσους συμμετείχαν σε αυτή την επιτυχία και εύχεται καλή πρόοδο στους αγωνιζομενους μαθητές.