Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

MORE SPORTS

/

Α.Σ. Προαστείου Πάτρας: Μετάλλια στο σχολικό τοξοβολίας

Α.Σ. Προαστείου Πάτρας: Μετάλλια στο σχο...

Νέες διακρίσεις

Μεγάλη χαρά και τιμή για τον Αθλητικό Σύλλογο Προαστείου Πατρών συνιστούν οι νέες επιτυχίες των αθλητών του.

Αυτη τη φορά στο Πανελλήνιο Σχολικό πρωτάθλημα τοξοβολίας 2026 που πραγματοποιήθηκε στην Λιβαδειά. Η αθλήτρια Καλαβριζιώτη Δήμητρα κατέκτησε την πρώτη θέση και το κύπελλο, στο τόξο ΒareΒow, λαμβάνοντας και την μέγιστη μοριοδότηση.

Η Μηλιώνη Μαρίνα για λίγο έχασε την τρίτη θέση, παραμένοντας τέταρτη έχοντας κάνει μια δυνατή προσπάθεια και ο Βλάχος Γεώργιος αγωνίστηκε χωρίς να ολοκληρωθεί ο αγώνας του, λόγω αεροπορικού ταξιδιού.

Ο ΑΣΠ συγχαίρει και ευχαριστεί όσους συμμετείχαν σε αυτή την επιτυχία και εύχεται καλή πρόοδο στους αγωνιζομενους μαθητές.

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τοξοβολία Πανελλήνιο Σχολικό πρωτάθλημα Αθλητικός Σύλλογος Προαστείου Πατρών
Sports
More sports
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a4\u03bf\u03be\u03bf\u03b2\u03bf\u03bb\u03af\u03b1","\u03a0\u03b1\u03bd\u03b5\u03bb\u03bb\u03ae\u03bd\u03b9\u03bf \u03a3\u03c7\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03cc \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03ac\u03b8\u03bb\u03b7\u03bc\u03b1","\u0391\u03b8\u03bb\u03b7\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 \u03a3\u03cd\u03bb\u03bb\u03bf\u03b3\u03bf\u03c2 \u03a0\u03c1\u03bf\u03b1\u03c3\u03c4\u03b5\u03af\u03bf\u03c5 \u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03ce\u03bd"]
822828
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports