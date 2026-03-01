Ατόφιο χρυσάφι οι πυγμάχοι της Αχαΐας- ΦΩΤΟ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η λίστα των Πατρινών πανελληνιονικών στην πυγμαχία αυξήθηκε με οκτώ νέους πρωταθλητές Ελλάδας και συνολικά 13 μετάλλια.

Στην Μάνδρα Αττικής ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής τα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας εφήβων - νεανίδων και νέων ανδρών - νέων γυναικών.

Εντυπωσιακός ο απολογισμός από 21 νέα παιδιά που πανηγύρισαν 13 μετάλλια, τα οκτώ χρυσά, ένα ασημένιο και τέσσερα χάλκινα.

Εξ αυτών τα 9 έχουν άρωμα γυναίκας, τέσσερα πήραν οι άνδρες, ενώ σε επίπεδο συλλόγων έχουμε 5 Μίλων, 2 Παναχαϊκή, 2 ΕΑΠ, 2 Αμυνα, και 2 στον ...ΠΑΟ

Προπονητές τους είναι: Νίκος Πλέας (Παναχαϊκή), Γιάννης Χαζάπης (ΕΑΠ), Χρήστος Κλαμπανάς (ΕΑΠ), Ηλίας Πελεκούδας (Μίλων), Αντώνης Τσινάκης (Λεωνίδας Αιγίου), Μάκης Συναδινός (Τόφαλος) και ο Μάριος Καπερώνης (Άμυνα).

Αναλυτικά ο απολογισμός τους μετά από 5 αγωνιστικές ημέρες!

ΕΦΗΒΩΝ (17-18 ετών)

* Χρήστος Χριστόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 50κ.): Ήττα. Στους «8».

* Θόδωρος Γερασιμόπουλος (Τόφαλος - 55κ.): Ήττα. Στους «16».

* Νίκος Λέκκας (Παναχαϊκή - 55κ.): Ήττα. Στους «16».

* Άγγελος Πολύδωρος (Παναχαϊκή - 65κ.): Bye, ήττα. Στους «16».

* Γιώργος Παπαδάκος (Λεωνίδας Αιγίου - 75κ.): Bye, ήττα. Στους «16».

ΝΕΑΝΙΔΩΝ (17-18 ετών)

* Αγγελική Σδούγα (από ΠΥΓΜΗ σε ΠΑΟ - 48κ.): Νίκη, νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ!

* Φαίη Παπαδιονυσοπούλου (Άμυνα - 48κ.): Bye, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Σοφία Ντίλιου (Μίλων - 54κ.): Νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ!

* Χριστίνα Δούβρη (ΕΑΠ - 54κ.): Ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Αγγελική Παπαδοπούλου (Μίλων - 57κ.): Νίκη, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

* Βασιλική Σταυροπούλου (Μίλων - 60κ.): Νίκη, νίκη, ήττα. Ασημένιο μετάλλιο.

* Μελίτα Ρεμπούτσικα (Μίλων - 65κ.): Bye, νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ!

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (19-20-21-22 ΕΤΩΝ)

* Γιώργος Πλέας (Παναχαϊκή - 60κ.): Νίκη, νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

* Μάριος Μόσχος (Μίλων - 60κ.): Ήττα. Στους «8».

* Μάρκος Μεμάι (ΕΑΠ - 65κ.): Ήττα. Στους «8».

* Δημήτρης Νικολάου (από Τόφαλο σε ΠΑΟ - 70κ.): Νίκη (α.α.), νίκη, νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

* Γιάννης Λουτσιάνο (ΕΑΠ - 70κ.): Ήττα. Στους «16».

* Ηλίας Λόντος (Τόφαλος - 80κ.): Ήττα. Στους «16».

* Παναγιώτης Ντρες (ΕΑΠ - 85κ.): Νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

* Γιάννης Μπαλαούρας (Άμυνα - +90κ.): Bye, ήττα. Χάλκινο μετάλλιο.

ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-20-21-22 ΕΤΩΝ)

* Μαρία Γεωργοπούλου (Παναχαϊκή - 48κ.): Νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ!

* Ράνια Κάντζαρη (Μίλων - 65κ.): Νίκη, νίκη. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ!