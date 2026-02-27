Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
13 μετάλλια οι πυγμάχοι της Πάτρας!

Ανετη επικράτηση για τον Γιώργο Πλέα της...

Ανετη επικράτηση για τον Γιώργο Πλέα της Παναχαϊκής , στη φωτ. με τον προπονητή και πατέρα του Νίκο Πλέα

Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

Σάββατο με ημιτελικούς

Συνεχίζονται στην Μάνδρα Αττικής τα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας εφήβων - νεανίδων και νέων ανδρών - νέων γυναικών, που θα ολοκληρωθούν την Κυριακή.

Παίρνουν μέρος συνολικά 22 πυγμάχοι από τα σωματεία της Αχαΐας με πολλές ελπίδες διάκρισης καθώς ήδη έχουν εξασφαλίσει 13 μετάλλια, τα πέντε ο Μίλων!

Προπονητές τους είναι: Νίκος Πλέας (Παναχαϊκή), Γιάννης Χαζαπης (ΕΑΠ), Χρήστος Κλαμπανάς (ΕΑΠ), Ηλίας Πελεκούδας (Μίλων), Αντώνης Τσινάκης (Λεωνίδας Αιγίου), Μάκης Συναδινός (Τόφαλος) και ο Μάριος Καπερώνης (Άμυνα).

Τα αποτελέσματα των τριών πρώτων αγωνιστικών καθώς και το πρόγραμμα της τέταρτης ημέρας (Σάββατο 28/2) έχει ως εξής.

Αναλυτικά:

ΕΦΗΒΩΝ (17-18 ετών)

* Χρήστος Χριστόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 50κ.): Ήττα. Στους «8».

* Θόδωρος Γερασιμόπουλος (Τόφαλος - 55κ.): Ήττα. Στους «16».

* Νίκος Λέκκας (Παναχαϊκή - 55κ.): Ήττα. Στους «16».

* Άγγελος Πολύδωρος (Παναχαϊκή - 65κ.): Bye, ήττα. Στους «16».

* Γιώργος Παπαδάκος (Λεωνίδας Αιγίου - 75κ.): Bye, ήττα. Στους «16».

ΝΕΑΝΙΔΩΝ (17-18 ετών)

* Αγγελική Σδούγα (από ΠΥΓΜΗ σε ΠΑΟ - 48κ.): Νίκη, Σάββατο στους «4».

* Φαίη Παπαδιονυσοπούλου (Άμυνα - 48κ.): Bye, Σάββατο στους «4».

* Σοφία Ντίλιου (Μίλων - 54κ.): Σάββατο στους «4».

* Χριστίνα Δούβρη (ΕΑΠ - 54κ.): Σάββατο στους «4».

* Αγγελική Παπαδοπούλου (Μίλων - 57κ.): Νίκη, Σάββατο στους «4».

* Βασιλική Σταυροπούλου (Μίλων - 60κ.): Νίκη, Σάββατο στους «4».

* Μελίτα Ρεμπούτσικα (Μίλων - 65κ.): Bye, Σάββατο στους «4».

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (19-20-21-22 ΕΤΩΝ)

* Γιώργος Πλέας (Παναχαϊκή - 60κ.): Νίκη, Σάββατο στους «4».

* Μάριος Μόσχος (Μίλων - 60κ.): Ήττα. Στους «8».

* Μάρκος Μεμάι (ΕΑΠ - 65κ.): Ήττα. Στους «8».

* Δημήτρης Νικολάου (από Τόφαλο σε ΠΑΟ - 70κ.): Νίκη (α.α.), νίκη, Σάββατο στους «4».

* Γιάννης Λουτσιάνο (ΕΑΠ - 70κ.): Ήττα. Στους «16».

* Ηλίας Λόντος (Τόφαλος - 80κ.): Ήττα. Στους «16».

* Παναγιώτης Ντρες (ΕΑΠ - 85κ.): Σάββατο στους «4».

* Γιάννης Μπαλαούρας (Άμυνα - +90κ.): Bye, Σάββατο στους «4».

ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-20-21-22 ΕΤΩΝ)

* Μαρία Γεωργοπούλου (Παναχαϊκή - 48κ.): Σάββατο στους «4».

* Ράνια Κάντζαρη (Μίλων - 65κ.): Σάββατο στους «4».

2η νίκη για τον Δ. Νικολάου

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δημήτρης Νικολάου Γιώργος Πλέας Νίκος Πλέας Μίλων
