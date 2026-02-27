13 μετάλλια οι πυγμάχοι της Πάτρας!

Σάββατο με ημιτελικούς
Συνεχίζονται στην Μάνδρα Αττικής τα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας εφήβων - νεανίδων και νέων ανδρών - νέων γυναικών, που θα ολοκληρωθούν την Κυριακή.
Παίρνουν μέρος συνολικά 22 πυγμάχοι από τα σωματεία της Αχαΐας με πολλές ελπίδες διάκρισης καθώς ήδη έχουν εξασφαλίσει 13 μετάλλια, τα πέντε ο Μίλων!
Προπονητές τους είναι: Νίκος Πλέας (Παναχαϊκή), Γιάννης Χαζαπης (ΕΑΠ), Χρήστος Κλαμπανάς (ΕΑΠ), Ηλίας Πελεκούδας (Μίλων), Αντώνης Τσινάκης (Λεωνίδας Αιγίου), Μάκης Συναδινός (Τόφαλος) και ο Μάριος Καπερώνης (Άμυνα).
Τα αποτελέσματα των τριών πρώτων αγωνιστικών καθώς και το πρόγραμμα της τέταρτης ημέρας (Σάββατο 28/2) έχει ως εξής.
Αναλυτικά:
ΕΦΗΒΩΝ (17-18 ετών)
* Χρήστος Χριστόπουλος (Λεωνίδας Αιγίου - 50κ.): Ήττα. Στους «8».
* Θόδωρος Γερασιμόπουλος (Τόφαλος - 55κ.): Ήττα. Στους «16».
* Νίκος Λέκκας (Παναχαϊκή - 55κ.): Ήττα. Στους «16».
* Άγγελος Πολύδωρος (Παναχαϊκή - 65κ.): Bye, ήττα. Στους «16».
* Γιώργος Παπαδάκος (Λεωνίδας Αιγίου - 75κ.): Bye, ήττα. Στους «16».
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (17-18 ετών)
* Αγγελική Σδούγα (από ΠΥΓΜΗ σε ΠΑΟ - 48κ.): Νίκη, Σάββατο στους «4».
* Φαίη Παπαδιονυσοπούλου (Άμυνα - 48κ.): Bye, Σάββατο στους «4».
* Σοφία Ντίλιου (Μίλων - 54κ.): Σάββατο στους «4».
* Χριστίνα Δούβρη (ΕΑΠ - 54κ.): Σάββατο στους «4».
* Αγγελική Παπαδοπούλου (Μίλων - 57κ.): Νίκη, Σάββατο στους «4».
* Βασιλική Σταυροπούλου (Μίλων - 60κ.): Νίκη, Σάββατο στους «4».
* Μελίτα Ρεμπούτσικα (Μίλων - 65κ.): Bye, Σάββατο στους «4».
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (19-20-21-22 ΕΤΩΝ)
* Γιώργος Πλέας (Παναχαϊκή - 60κ.): Νίκη, Σάββατο στους «4».
* Μάριος Μόσχος (Μίλων - 60κ.): Ήττα. Στους «8».
* Μάρκος Μεμάι (ΕΑΠ - 65κ.): Ήττα. Στους «8».
* Δημήτρης Νικολάου (από Τόφαλο σε ΠΑΟ - 70κ.): Νίκη (α.α.), νίκη, Σάββατο στους «4».
* Γιάννης Λουτσιάνο (ΕΑΠ - 70κ.): Ήττα. Στους «16».
* Ηλίας Λόντος (Τόφαλος - 80κ.): Ήττα. Στους «16».
* Παναγιώτης Ντρες (ΕΑΠ - 85κ.): Σάββατο στους «4».
* Γιάννης Μπαλαούρας (Άμυνα - +90κ.): Bye, Σάββατο στους «4».
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (19-20-21-22 ΕΤΩΝ)
* Μαρία Γεωργοπούλου (Παναχαϊκή - 48κ.): Σάββατο στους «4».
* Ράνια Κάντζαρη (Μίλων - 65κ.): Σάββατο στους «4».
