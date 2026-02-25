Πανδαισία μπάσκετ στο Promitheas Park, με το Final 8 του Rising Stars

Ένα πλούσιο μπασκετικό τριήμερο με επίκεντρο την Πάτρα και το Promitheas Park βρίσκεται βρίσκεται προ των πυλών, με το Final 8 του Rising Stars να έρχεται στην πόλη και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Προμηθέα.

Από την Παρασκευή 27/2 έως την Κυριακή 1/3, οι οχτώ καλύτερες ομάδες του θεσμού (Ολυμπιακός , Κρόνος Αγ. Δημητρίου, ΑΣΠ Προμηθέας, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΔΕΚΑ, Περιστέρι, ΚΑΟΧ) θα διεκδικήσουν θέσεις στη ζώνη των μεταλλίων και βέβαια το πολυπόθητο τρόπαιο.

Παράλληλα, στα ανοιχτά γήπεδα του Promitheas Park θα διεξαχθεί τουρνουά 3×3 by FIBA, με την συμμετοχή πολλών ομάδων από όλη την περιοχή, σε ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον μπασκετικό δρώμενο, που θα διεξάγεται ταυτόχρονα με το Final 8 του Rising Stars. To πρόγραμμα των αγώνων ”3×3” θα κοινοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών.

Στα… εκτός μπάσκετ δρώμενα, θα υπάρχει δομή της εθελοντικής ομάδας της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΕΦΙΕ) Παραρτήματος Πατρών “Will You… Marrow Me?”, καθ’ όλη τη διάρκεια του Final 8 στον προαύλιο χώρο του Promitheas Park, για δωρεάν δειγματοληψία μυελού των οστών, σε μια πολύ σημαντική δράση που αφορά στην πρόληψη και την ενημέρωση. Στόχος της “WYMM?” είναι η ενημέρωση και εγγραφή εθελοντών δοτών στην εθνική δεξαμενή του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και, μέσω αυτής, στη Διεθνή Δεξαμενή Δοτών Μυελού των Οστών (WMDA), ώστε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες να αυξήσουν τις πιθανότητες εύρεσης συμβατού δότη και να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή!

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο των αναμετρήσεων για το Rising Stars, θα υπάρξει μια σειρά από happenings, αφού τοπικές σχολές χορού της περιοχής θα ψυχαγωγήσουν το κοινό με παραδοσιακούς χορούς, ενώ θα υπάρξουν αρκετές ακόμα εκπλήξεις. Επιπλέον, η μπουτίκ του Προμηθέα Πάτρας, θα λειτουργήσει σε ανανεωμένο χώρο εντός του Promitheas Park, προς εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του κοινού.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Rising Stars

27/2

13.30 Ολυμπιακός-Περιστέρι (1)

16.00 Κρόνος Αγ. Δημητρίου-ΔΕΚΑ (2)

18.30 Προμηθέας Π.-ΚΑΟΧ (3)

21.00 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (4)

28/2

11.30 Ηττημένος 2-Ηττημένος 3 (5)

14.00 Ηττημένος 1-Ηττημένος 4 (6)

16.30 Νικητής 1-Νικητής 4 (7)

19.00 Νικητής 2-Νικητής 3 (8)

1/3

Θέσεις 7-8: 09.30 Ηττημένος 5-Ηττημένος 6

Θέσεις 5-6: 11.45 Νικητής 5-Νικητής 6

Θέσεις 3-4: 14.00 Ηττημένος 7-Ηττημένος 9

Τελικός: 16.15 Νικητής 7-Νικητής 8