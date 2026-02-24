Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Ξανά στη δράση

Χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις το σαββατοκύριακο της Αποκριάς οι ομάδες χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας ανδρών και γυναικών που αγωνίζονται αντίστοιχα στα πρωταθλήματα Β΄ εθνικής ανδρών και Α2 εθνική γυναικών.

Την άλλη Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 και ώρα 3:30 μ.μ. στο γήπεδο Καπανδριτίου οι γυναίκες αγωνίζονται για την 17η αγωνιστική με την Άνοιξη Διονύσου. Η προπονήτρια Βάσω Βουκελάτου θα έχει στην διάθεσή της και τις αθλήτριες Μαρία Μαραγκού και Γεωργία Χαμίτι που επέστρεψαν από το Κόσσοβο, όπου συμμετείχαν με την εθνική κορασίδων στην Μεσογειάδα.

Η Μαρία Μαραγκού με την Ανδρονίκη Τσινιά που αποθεραπεύτηκε από τον τραυματισμό που την ταλαιπωρούσε θα αποτελούν το βασικό δίδυμο τερματοφυλάκων, ενώ και με την προσθήκη της Γεωργίας Χαμίτι η προπονήτρια θα έχει πλέον ακόμη μια λύση παραπάνω σε παίκτριες γηπέδου.

Η Ακαδημία των Σπορ (άνδρες) θα αγωνισθεί την άλλη Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 στις 13:30 στο γήπεδο Καλλιθέας για την 13η αγωνιστική στον Έσπερο Καλλιθέας, στο απόλυτο ντέρμπι του ομίλου που θα κρίνει κατά μεγάλο ποσοστό την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Οι παίκτες του Γιάννη Παπαγιαννόπουλου με την δυναμική που τους κατέχει και θέλουν και μπορούν να διατηρήσουν το αήττητο στο πρωτάθλημα για να παραμείνουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Επίσης ο τρόπος που αναδείχθηκαν ισοπαλία με σκορ 34-34 τον α΄ γύρο με την ομάδα του Εσπέρου στην Πάτρα τους έχει πεισμώσει και θα αγωνιστούν με ακόμη ένα κίνητρο παραπάνω για να αποδείξουν ότι ήταν ένα τυχαίο αποτέλεσμα.