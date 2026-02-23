Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του Τάκη Ραβάνη

Υπήρξε υποψήφιος δήμαρχος στον Δήμο Παραλίας το 1998
Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Ραβάνης, ο οποίος είχε διατελέσει υποψήφιος δήμαρχος στον Δήμο Παραλίας το 1998, συμμετέχοντας ενεργά στα αυτοδιοικητικά δρώμενα της περιοχής.
Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του ή τον γνώρισαν μέσα από την ενασχόλησή του με τα κοινά.
Ο εκλιπών αφήνει πίσω του, τη συζυγό του Αθηνά και τον γιο τους Γιώργο.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, στις 2 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών.
