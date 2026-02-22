Καθαρά Δευτέρα στην Πάτρα: "Αμόλα καλούμπα" σε Πλαζ, Νότιο Πάρκο και Παραλία

Μουσικές,χοροί, τραγούδια, σαρακοστιανά εδέσματα και χαρταετοί, αποτελούν το “μενού” των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος της Πάτρας για την Καθαρά Δευτέρα.

Ο υπαίθριος εορτασμός για τα “Κούλουμα”, που σηματοδοτεί τον αποχαιρετισμό της Πάτρας στο καρναβάλι του 2026, πραγματοποιείται φέτος στη Δημοτική Πλάζ (Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων) στην Αγυιά, το Νότιο Πάρκο και στην Παραλία (Πλατεία Δημοκρατίας, μπροστά από τα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου “Αναγέννηση”, Πατρών - Πύργου και 25ης Μαρτίου -πρώην ΕΥΑ).

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 12.00 το μεσημέρι. Στη Δημοτική πλάζ την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, θα εμφανιστεί το συγκρότημα «Kojam Banda», στο Νότιο Πάρκο το μουσικό σχήμα «Μεν και Δε(ν)» και στη Παραλία (πρώην ΕΥΑ) οι «Melodic Band».

Για περισσότερο από τρεις ώρες θα ακουστούν παραδοσιακά, λαϊκά, νησιώτικα, ρεμπέτικα, χασαποσέρβικα, και ζεϊμπέκικα, μετατρέποντας σχεδόν όλο το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης σε ένα μεγάλο υπαίθριο πανηγύρι.